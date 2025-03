Učí sa, zlepšuje a onedlho všetky nechá za sebou. Olympijská víťazka velebí Chladoňovú

Nie je pravidlom, že by vekom tínedžerky dostávali šancu na takto významnom podujatí hneď v prvej sezóne medzi profesionálkami, no v tíme Visma-Lease a Bike veria v schopnosti mladej Slovenky.

Na Poggio tak už neprišla spolu s hlavnými favoritkami, čo mohla ľutovať. Útoky v tomto stúpaní prišli iba v záverečnom kilometri, a tak by bola reálna šanca, že by Chladoňová udržala tempo až do konca.

To prvé prešla v hlavnej skupine, pričom sa držala v jej prednej časti. Potvrdila svoj vrchársky potenciál, no v zjazde sa skupina rozdelila na viacero častí, na čo Chladoňová nedokázala dobre zareagovať.

"Je to náš veľký talent. Rýchlo sa učí a zlepšuje. Ísť takéto preteky v jej veku o niečom svedčí. Nebude trvať dlho, kým nás všetky (áno, vrátane mňa) nechá za sebou v stúpaniach," dodala Francúzka.

Tá pôvodne finišovala na štvrtom mieste, ale podľa rozhodcov si počínala v šprinte nedovolene, za čo bola preradená na koniec skupiny.

"Chápala by som to, ak by som sa v šprinte správala nebezpečne, ale tentokrát to nebol takýto prípad," doplnila napokon 12. francúzska cyklistka.

Žlté karty už aj v cyklistike

Za svoj manéver smerom k Noemi Rüeggovej dostala pokutu 200 švajčiarskych frankov a tiež žltú kartu. Ide o novinku, ktorú zaviedla Medzinárodná cyklistika únia od roku 2025 na podujatiach World Tour.

Bol to zároveň dôvod, prečo sa aktuálna držiteľka dúhového dresu Lotte Kopecká zdanlivo netešila z triumfu Wiebesovej, ku ktorému výrazne prispela.