Chladoňová skončila tretia v súťaži o biely dres. O ten najcennejší však Visma prišla

    Cyklistka Viktória Chladoňová v drese majsterky Slovenska.
    Cyklistka Viktória Chladoňová v drese majsterky Slovenska. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|14. sep 2025 o 20:14
    Viktória Chladoňová obsadila v poslednej etape 10. miesto.

    Tour de l'Ardèche 2025

    6. etapa (Beauchastel - Privas, 100 km):

    1.

    Monica Trincaová Colonelová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    2:35:43 h

    2.

    Évita Muzicová

    Francúzsko

    FDJ - SUEZ

    + 58 s

    3.

    Maeva Squibanová

    Francúzsko

    UAE Team ADQ

    + 58 s

    4.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:04 min

    5.

    Marion Bunelová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:25 min

    6.

    Lauren Dicksonová

    Veľká Británia

    Handsling Alba

    + 2:09 min

    10.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 2:15 min

    BRATISLAVA. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila konečné siedme miesto v päťetapových pretekoch Tour de l'Ardèche 2025.

    Pôvodne sa mal vo Francúzsku uskutočniť poltucet etáp, no druhá musela byť zrušená pre mohutné protesty voči ohláseným úsporným opatreniam.

    V troch etapách skončila 18-ročná pretekárka v top 10, dvanástu pozíciu obsadila v časovke a žiaden čas nestratila v etape, ktorá skončila šprintom. 

    Tím Visma-Lease a Bike vstupoval do záverečnej etapy s cieľom udržať Femke de Vriesovú na prvom mieste, ale to sa mu napokon nepodarilo. 

    Vynikajúci výkon predviedla Talianka Monica Trincaová Colonelová. Jazdkyňa tímu Liv AlUla Jayco vyhrala šiestu etapu s takmer minútovým náskokom a ovládla celkovú klasifikáciu, rovnako ako tú vrchársku.

    "Tento týždeň som sa cítila každým dňom lepšie. Vedela som, že táto etapa je pre mňa perfektná. Hneď od začiatku stúpania som išla vysoké tempo bez toho, aby som sa obzerala za seba," povedala Talianka.

    Pre Trincaovú Colonelovú to bolo prvé víťazstvo vo farbách austrálskeho tímu a venovala ho aj krajanke Marte Cavalliovej, pre ktorú to boli posledné preteky.

    "Nepoznám ju osobne dobre, ale poznám jej príbeh. Vždy bola pre mňa veľkou inšpiráciou a obdivujem ju. Chcela by som jej popriať veľa šťastia vo všetkom," odkázala víťazke Amstel Gold Race či Valónskeho šípu.

    Konečné poradia Tour de l'Ardèche 2025

    Celkové poradie:

    1.

    Monica Trinicová Colonelová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    13:16:49 h

    2.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 34 s

    3.

    Maeva Squibanová

    Francúzsko

    UAE Team ADQ

    + 59 s

    4.

    Marion Bunelová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:51 min

    5.

    Mischa Bredewoldová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 2:30 min

    6.

    Eleonora Ciaboccová

    Taliansko

    Picnic PostNL

    + 3:21 min

    7.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 3:32 min

    Súťaž do 23 rokov - biely dres:

    1.

    Marion Bunelová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    13:18:40 h

    2.

    Eleonora Ciaboccová

    Taliansko

    Picnic PostNL

    + 1:30 min

    3.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:41 min

