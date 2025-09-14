Chladoňová skončila tretia v súťaži o biely dres. O ten najcennejší však Visma prišla

Tour de l'Ardèche 2025
6. etapa (Beauchastel - Privas, 100 km):
1.
Monica Trincaová Colonelová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
2:35:43 h
2.
Évita Muzicová
Francúzsko
FDJ - SUEZ
+ 58 s
3.
Maeva Squibanová
Francúzsko
UAE Team ADQ
+ 58 s
4.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 1:04 min
5.
Marion Bunelová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 1:25 min
6.
Lauren Dicksonová
Veľká Británia
Handsling Alba
+ 2:09 min
10.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 2:15 min
BRATISLAVA. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila konečné siedme miesto v päťetapových pretekoch Tour de l'Ardèche 2025.
Pôvodne sa mal vo Francúzsku uskutočniť poltucet etáp, no druhá musela byť zrušená pre mohutné protesty voči ohláseným úsporným opatreniam.
V troch etapách skončila 18-ročná pretekárka v top 10, dvanástu pozíciu obsadila v časovke a žiaden čas nestratila v etape, ktorá skončila šprintom.
Tím Visma-Lease a Bike vstupoval do záverečnej etapy s cieľom udržať Femke de Vriesovú na prvom mieste, ale to sa mu napokon nepodarilo.
Vynikajúci výkon predviedla Talianka Monica Trincaová Colonelová. Jazdkyňa tímu Liv AlUla Jayco vyhrala šiestu etapu s takmer minútovým náskokom a ovládla celkovú klasifikáciu, rovnako ako tú vrchársku.
"Tento týždeň som sa cítila každým dňom lepšie. Vedela som, že táto etapa je pre mňa perfektná. Hneď od začiatku stúpania som išla vysoké tempo bez toho, aby som sa obzerala za seba," povedala Talianka.
Pre Trincaovú Colonelovú to bolo prvé víťazstvo vo farbách austrálskeho tímu a venovala ho aj krajanke Marte Cavalliovej, pre ktorú to boli posledné preteky.
"Nepoznám ju osobne dobre, ale poznám jej príbeh. Vždy bola pre mňa veľkou inšpiráciou a obdivujem ju. Chcela by som jej popriať veľa šťastia vo všetkom," odkázala víťazke Amstel Gold Race či Valónskeho šípu.
Konečné poradia Tour de l'Ardèche 2025
Celkové poradie:
1.
Monica Trinicová Colonelová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
13:16:49 h
2.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 34 s
3.
Maeva Squibanová
Francúzsko
UAE Team ADQ
+ 59 s
4.
Marion Bunelová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 1:51 min
5.
Mischa Bredewoldová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 2:30 min
6.
Eleonora Ciaboccová
Taliansko
Picnic PostNL
+ 3:21 min
7.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 3:32 min
Súťaž do 23 rokov - biely dres:
1.
Marion Bunelová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
13:18:40 h
2.
Eleonora Ciaboccová
Taliansko
Picnic PostNL
+ 1:30 min
3.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 1:41 min