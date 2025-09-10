Aj preteky s Chladoňovou narušili demonštranti. Etapu v poslednej chvíli zrušili

BRATISLAVA. Nielen priebeh španielskej Vuelty, ale už aj francúzske etapové preteky Tour de l'Ardèche narušili rozsiahle protesty.
Druhá etapa podujatia, ktorá mala po takmer 114 km finišovať v obci Saint-Donat-sur-l'Herbasse, bola zrušená ešte pred jej začiatkom.
Preteky, v ktorých štartujú aj dve Slovenky Viktória Chladoňová a Terézia Ciriaková, na rozdiel od Vuelty nenarušili propalestínski aktivisti, ale hnutie Bloquons tout, čo v preklade znamená Zablokujme všetko.
Podporovatelia hnutia, ktoré vzniklo na sociálnych sieťach, sa snažia paralyzovať krajinu na protest proti ohláseným úsporným opatreniam.
Podľa webu televíznej stanice France 24 patria medzi najkontroverznejšie opatrenia plány ohľadom zrušenia dvoch štátnych sviatkov, zmrazenia dôchodkov a škrty v zdravotníctve vo výške päť miliárd eur.
Paradoxné je, že aktivisti si naplánovali protestné akcie na 10. septembra, pričom o deň skôr vymenoval prezident Emmanuel Macron nového premiéra.
Po odvolanom Francoisovi Bayrouovi je ním Sébastien Lecornu.
Organizátor Tour de l'Ardèche Louis Jeannin pre denník L'Equipe povedal, že rozhodnutie o zrušení etapy prišlo v poslednej chvíli, keďže protesty prebiehali aj v oblasti, kadiaľ mali cyklistky prechádzať.
Spočiatku sa hľadalo riešenie s miestnymi úradmi, no napokon autority dospeli k záveru, že by pretekárkam nebola zaistená dostatočná bezpečnosť.
Štvrtková tretia etapa by sa už mala zaobísť bez problémov. V drese líderky do nej bude vstupovať dvojnásobná majsterka sveta Lotte Kopecká z Belgicka.
Etapu možno rozdeliť na skoro 70 km dlhú rovinu, približne 20-kilometrový stúpavý úsek a zvyšných 30 km bude prevažne v zjazde.
Po úvodnej etape figuruje 18-ročná Chladoňová na 9. mieste so stratou 17 sekúnd. O rok a pol staršia Ciriaková v utorok finišovala na 92. pozícii.
Priebežné celkové poradie po 2. etape
1.
Lotte Kopecká
Belgicko
SD Worx - Protime
3:19:41 h
2.
Eleonora Ciaboccová
Taliansko
Picnic PostNL
+ 0 s
3.
Mischa Bredewoldová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 4 s
4.
Erica Magnaldiová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 10 s
5.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 10 s
6.
Alena Ivančenková
Rusko
UAE Team ADQ
+ 16 s
9.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 17 s
92.
Terézia Ciriaková
Slovensko
WCC Team
+ 3:55 min