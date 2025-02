Nechcela o tom ani počuť, spomína tréner. Chladoňovú čaká zlatá éra ženskej cyklistiky

"Razili sme filozofiu, nech do 18 rokov jazdí aj horskú cyklistiku, keď ju baví. Každý obdivuje Mathieu van der Poela ako na Paríž-Roubaix obíde prekážku, ale nedokázal by to, ak by sedel len na cestnom bicykli," doplnil.

Faktom je, že kroky do veľkej cyklistiky vedú práve cez kráľovskú disciplínu.

Cestná cyklistika zaznamenáva v posledných rokoch obrovský progres, čoho najlepším dôkazom je ženská Tour de France, ktorá sa jazdí od roku 2022.

VIDEO: Dramatická záverečná etapa Tour de France Femmes 2024