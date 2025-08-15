Chladoňová trénovala ako nikdy predtým. Aj Visma však bola pred pretekmi diskvalifikovaná

správu aktualizujeme...
BRATISLAVA. Po vyše mesiaci a úspešnom vystúpení na Giro d'Italia sa slovenská cyklistka Viktória Chladoňová opäť mala predstaviť v súťažných pretekoch.
Pripravovala sa na podujatie Okolo Romandie, kde vzhľadom na profily etáp mohla od piatka do nedele pomýšľať na solídne umiestnenie v celkovom poradí.
"Veľmi sa teším, že budem opäť pretekať. Tím mi dáva veľa príležitostí ukázať sa na veľkých klasikách a etapových pretekoch, čo mi naozaj pomáha v mojom napredovaní," povedala 18-ročná Slovenka pre tímový web.
Napokon však zo štartu jazdkyne tímu Visma-Lease a Bike na pretekoch kategórie World Tour nič nebude. Holandský tím a tiež ďalšie štyri elitné cyklistické zoskupenia, boli už pred piatkovým prológom diskvalifikované.
Odmietli bezpečnostnú novinku
K diskvalifikácii došlo po tom, čo sa tímy Lidl-Trek, Canyon-SRAM, EF-Education, Visma-Lease a Bike a Picnic PostNL odmietli zúčastniť na testovaní ohľadom nového GPS sledovacieho zariadenia.
Ide o súčasť bezpečnostnej iniciatívy Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), pričom tzv. GPS tracker má prenášať údaje o polohe v reálnom čase rozhodcom pretekov, lekárskym tímom a komisárom UCI.
Jedna jazdkyňa z každého tímu mala nosiť na bicykli toto 63-gramové zariadenie, pričom na MS v Rwande to už mohla byť povinnosť pre všetkých.
Tímom sa však nepáčilo, že im pravidlá týkajúce sa sledovacieho systému boli vnútené bez riadnej konzultácie. Takisto bolo problémom, kto má systém nainštalovať a kto je zodpovedný v prípade akýchkoľvek incidentov.
"Ak zariadenie spadne z bicykla a spôsobí nehodu, zodpovedné budú tímy," uvádza portál Wielerflits, ktorý informoval o tejto téme medzi prvými.
Na rozhodnutí top 5 tímov sa podieľalo aj to, že tímy roky podporujú dátový systém Velon, pričom táto organizácia vyvíja vlastný GPS tracker.
"UCI spolupracovala s organizátormi, aby zabezpečila hladký a efektívny priebeh testov. Je poľutovaniahodné, že konanie niektorých tímov ovplyvní toto podujatie," uvádza sa v oficiálnom stanovisku UCI.
Stúpanie ako z Grand Tour
Preteky Okolo Romandie sa začali 4,4 km dlhou časovkou a kľúčová bude sobotná etapa, ktorá končí v takmer 13-kilometrovom stúpaní La Tzoumaz.
S priemerným sklonom 8,1 percenta ide o kopec, ktorý by sa nestratil v itinerári žiadnej Grand Tour a zrejme veľa napovie o víťazke podujatia.
Pre Chladoňovú to mal byť test po tom, čo prvýkrát absolvovala vysokohorský kemp. Mesiac bola v Taliansku, kde si okrem dovolenky s rodičmi vyskúšala aj trénovanie vo vysokej nadmorskej výške.
"Som veľmi zvedavá, ako na tom po tomto tréningovom kempe budem," neskrývala zvedavosť Chladoňová, ktorá si na Gire poradila aj bez neho.
V konkurencii svetových hviezd skončila na 16. mieste, čím potvrdila vrchársky potenciál. "Nechcime hneď zázraky, ono to príde. Jej účinkovanie na Gire bolo výborné," apeloval jej bývalý tréner Branislav Kacina.