Naša kráľovná, písala Chladoňová. Francúzka je unikát, kvôli Tour chcela byť chlapcom

Skúsený 33-ročný pretekár priznal, že keď sa vo Francúzsku ide v rámci tréningu previesť so svojou priateľkou a stretnú ich amatérski cyklisti, pýtajú sa ho, či ich môže odfotiť práve s jeho priateľkou.

Jeho úspech vzbudil veľkú pozornosť, siahol po ňom tím Visma-Lease a Bike, no dnes aj trochu úsmevným spôsobom vníma, že sláva je ľahko pominuteľná.

"Je to niečo, čo zažije veľmi málo cyklistiek. Výnimočné a jedinečné. Presne také, aká je aj Pauline. Je to superžena," povedala v štúdiu TNT Sports bývalá francúzska cyklistka Audrey Cordon-Ragotová.

Tímová kolegyňa Viktórie Chladoňovej vyhrala ako prvá Francúzka novodobú verziu ženskej Tour de France, čo by ešte pred rokom znelo ako sci-fi.

Týmto sa nemôže pochváliť ani žiaden z jej mužských kolegov. Aby toho nebolo málo, v roku 2022 pridala do zbierky titul v ďalšej disciplíne - graveli.

Mnohých prekvapilo, že sa v 33 rokoch rozhodla pre návrat do cestného pelotónu, no hneď v prvej sezóne dosiahla úspechy, ktoré sú pre mnohé jej súperky vzdialenou métou.

Medzi mužmi čakajú Francúzi na víťaza najslávnejších cyklistických pretekov 40 rokov, no v osobe rodáčky z Remeša majú svoju národnú hrdinku.

VIDEO: Olympijské zlato Ferrand-Prevotovej na OH v Paríži 2024

"Je to skvelý a emotívny moment, čo je tiež cieľom športu. Neviem, či to môžeme nazvať odovzdaním štafety. Každá éra má svojich víťazov a dnes je Pauline skvelou šampiónkou," povedala Longová pre francúzsku televíziu.

Tá získala dokopy 13 dúhových dresov a ešte v 80. rokoch trikrát vyhrala ženskú Tour. Odvtedy sa to až do roku 2025 nepodarilo žiadnej jej krajanke.

Ženská cyklistika bola dlho v úzadí tej mužskej, čo pociťovala aj Ferrand-Prevotová. Jej matka Sylviane si spomína, že jej dcéra mohla v detstve sledovať len mužskú Tour a preto často vravela, že by chcela byť chlapcom.

Ferrand-Prevotová si pri návrate stanovila za cieľ víťazstvo na Tour, no možno ani sama nečakala, že to vyjde už na prvý pokus. Veľa tomu obetovala.

Pauline Ferrand-Prévotová sa stala víťazkou Tour de France Femmes 2025. (Autor: TASR/ Keystone via AP)

Je veľkou šampiónkou a keď si niečo zaumieni, len zriedka to nedosiahne. Niet lepšieho vzoru, ako je ona," uviedla dojatá partnerka Juliana Alaphilippa.

"Pauline poznám od detstva. Bol to skvelý moment, keď som jej dávala žltý dres. Nikdy na to nezabudnem. O niečom podobnom sme nikdy nesnívali.

Po víťazstve Ferrand-Prevotovej rezonuje v médiách téma o jej ďalších cieľoch. Francúzka hovorí, že je ešte veľa pretekov, ktoré nevyhrala a rada by uspela na Okolo Flámska či na Liége - Bastogne - Liége.

Profilovo jej svedčí aj trať na tohtoročných MS v Rwande a tiež myslí na svetový šampionát v roku 2027, ktorý sa uskutoční vo Francúzsku.

"Myslím si, že by to mohol byť posledný cieľ mojej kariéry. Už som o tom premýšľala, ale stále mám dva roky zmluvu a veľmi si užívam to, čo robím.

Cyklistika je môj život. Naozaj sa mi páči, ako pracujeme s tímom, určite budeme mať nové ciele a budeme chcieť vyhrať toho, čo najviac," povedala.