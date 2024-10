Telo Furrerovej nebolo vidieť. Tragédii mohli zabrániť technológie, cyklistika je 30 rokov pozadu

„Priamo pri tomto páde som nebola a je to obrovská tragédia. Muriel bola veľmi talentovaná. Na mieste, kde spadla bol zjazd v hustom lese. Bol dosť rýchly a bolo tam menej svetla. Vraj vyletela zo zákruty a hlavou narazila do stromu,“ vravela Chladoňová. Ani ona nemala viac informácií.

Športový riaditeľ slovenskej reprezentácia Jakub Vančo vysvetlil, že vedľa cesty bol v týchto miestach veľký zráz, a ak by tam niekto dole ležal, z cesty by ho nebolo možné vidieť.

Podobné upozornenia majú inteligentné hodinky od Apple. Pri páde odošlú správu o tom, že ich majiteľovi sa mohlo niečo stať. Je viacero prípadov, kedy Apple Watch práve touto signalizáciou zachránili svojmu majiteľovi život.

„Technológia v tomto už nie je problém. S možnosťami, ktoré máme, by sme mali byť schopní nájsť osobu, ktorá spadla. Na pretekoch jazdíme so snímačom, ktorý zaznamenáva odstup a rýchlosť. Mne sa zdá, že sme len krok od toho, aby sme dokázali určiť presnú polohu toho pretekára,“ dodáva Benoot.

Cyklistika je 20 - 30 rokov pozadu

Pre belgického reprezentanta je nepochopiteľné, že na majstrovstvách sveta sa jazdí bez vysielačiek. Platí ich zákaz na rozdiel od pretekov v priebehu sezóny.

„Mohla požiadať o pomoc, alebo mohol niektorý z kolegov ohlásiť, že sa niečo stalo. Lenže nič z toho teraz nebolo možné. Nie sú toto dostatočné dôvody na to, aby sme vysielačky používali vždy? To čo sa stalo v Zürichu je špecifický prípad, ale ak môžeme s pomocou technológii zachrániť život, stojí to za to. Bez ohľadu na možné nevýhody,“ myslí si Belgičan.