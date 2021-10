Nahradí Srvčeka. Taliansky tím angažoval ďalšieho slovenského cyklistu

BRATISLAVA. V talianskom juniorskom tíme Franco Ballerini slovenského cyklistu Martina Svrčeka strieda jeho krajan Tomáš Sivok.

Keďže Svrček od budúceho roka prechádza do kategórie do 23 rokov a nedávno podpísal zmluvu s najlepším profitímom súčasnosti Deceuninck - Quick-Step, Sivok by mal byť jeho náhrada.

Predtým si nádejný Slovák obliekal dres holandského tímu Willebrord Wil Vooruit, v minulosti sa venoval tiež horskej cyklistike a bol aj majstrom Slovenska.

Podľa tímového webu Franco Ballerini je Sivok jazdec s ročníkom narodenia 2004 vhodný do talianskeho programu cestných pretekov.