Mal viac ponúk. Ale Deceuninck je najlepší na svete, vraví Svrček

Osemnásťročný Žilinčan je odchovancom Akadémie Petra Sagana. "Na začiatku sezóny by som to vôbec nečakal," vraví o kontrakte s Deceuninckom.

Ako k dohode s tímom Deceuninck prišlo?

Všimli si ma, keď som tento rok v máji vyhral juniorskú klasiku Strade Bianche. Potom sa mi ozvali s tým, že by ma radi pozvali na testy. Bolo to v období, kedy som bol celkom dosť vyťažený. Cestoval som do Leuvenu, v júni po majstrovstvách Slovenska.