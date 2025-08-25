    Škandál na Vuelte. Vingegaardovmu tímu ukradli väčšie množstvo bicyklov

    Cyklisti tímu Visma Lease a Bike
    Cyklisti tímu Visma Lease a Bike (Autor: X/Team Visma | Lease a Bike)
    TASR|25. aug 2025 o 11:55
    Príprad vyšetruje polícia.

    BARCELONA. Cyklistický tím Visma Lease a Bike prišiel počas nedele na pretekoch Vuelta a Espaňa o niekoľko bicyklov.

    Ako uviedol tím vo svojom stanovisku, neznámy páchateľ vnikol do servisného vozidla a odcudzil bližšie nešpecifikovaný počet bicyklov.

    Visma Lease a Bike nešpecifikoval presné číslo, medializované informácie hovoria o krádeži 18 kusov. Zatiaľ nie je jasné, či to bude mať vplyv na účasť v tretej etape Vuelty. Polícia už začala incident vyšetrovať.

    Za Vismu jazdí aj víťaz druhej etapy Dán Jonas Vingegaard, jeden z favoritov na celkový triumf na Vuelte. Informovala agentúra DPA.

    dnes 11:551
