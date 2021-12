Svrček sa túži priblížiť k úspechom Sagana, tlak si nepripúšťa

Rok 2021 bol v kariére 18-ročného cyklistu zlomovým, keďže si v ňom otvoril dvere do najvyšších poschodí svetovej cyklistiky. Podpísal zmluvu s dlhodobo najlepším tímom mužskej cestnej cyklistiky Deceuninckom - Quick-Step.

Za Quick-Step bude jazdiť až od leta 2022, dovtedy bude zbierať skúsenosti v kontinentálnom tíme do 23 rokov Biesse Carrera Continental v Taliansku.

"Na sústredení sme boli do 17. decembra. Zostávam však v Španielsku. Od 6. januára do 17. januára mám zase sústredenie s tímom do 23 rokov,” informoval cyklista, ktorého čakajú prvé vianočné sviatky bez rodiny.

"S našimi sme si urobili také malé Vianoce skôr, keď som odchádzal," dodal.

Jazdil v Akadémii Petra Sagana

"Vlčia svorka", ako sa popredný belgický tím prezýva, si Svrčka všimla na Eroica Juniores, juniorskej verzii populárnych pretekov Strade Bianche. Rodák z Nesluše, dedinky blízko Žiliny, preteky vyhral.

"Kontaktovali môjho manažéra, ktorý mi to napísal. Chceli so mnou urobiť test, tak som išiel do Belgicka. Spravil som tam test a po troch dňoch kontaktovali manažéra, že o mňa majú záujem. Poslali mi zmluvu, ktorú som podpísal.