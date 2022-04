Pogačar nebude obhajovať cenný triumf, dôvodom je úmrtie v rodine

Aj špecializovaný portál wielerflits.nl informuje o tom, že dvojnásobný víťaz Tour de France začiatkom týždňa odcestoval do rodnej krajiny, kde zomrela matka jeho partnerky, ktorou je cyklistka Urška Žigartová.

"Bohužiaľ, zajtra nebudem na štarte pretekov Liége - Bastogne - Liége. Bolo to náročných pár dní, no chcel by som sa všetkým poďakovať za pochopenie.