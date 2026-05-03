Pogačar bol nezastaviteľný aj v poslednej etape. Suverénne sa stal celkovým víťazom

Okolo Romandie 2026
Výsledky - 5. etapa (Lucens - Leysin, 178 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Team Emirates
4:18:52 hod
2.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 3 s
3.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 7 s
4.
Lorenzo Fortunato
Taliansko
XDS Astana Team
+ 11 s
5.
Jörgen Nordhagen
Nórsko
Visma Lease a Bike
+ 11 s
6.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain Victorious
+ 11 s
Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu UAE Team Emirates XRG sa stal prvýkrát v kariére celkovým víťazom pretekov Okolo Romandie.
Triumf na 79. ročníku zavŕšil víťazstvom v záverečnej piatej etape z Lucens do Leysinu. Z piatich etáp nevyhral iba jednu.
Pogačar bol najväčší favorit podujatia a pred záverečnou etapou mal 35-sekundový náskok pred Nemcom Florianom Lipowitzom z Red Bullu.
Napriek snahe prenasledovateľov Pogačar potvrdil dlhodobú dominanciu a v záverečnom špurte uspel práve pred Lipowitzom. Tretí prišiel do cieľa Pogačarov krajan Primož Roglič z Red Bullu.
„Bol to ťažký deň. Florian zaútočil prvý a odviedol naozaj dobrú prácu. Šprint rozbehol pomerne skoro. Bol to boj až do cieľa,“ povedal Pogačar.
„V posledných piatich kilometroch už nebolo čo stratiť. Preto som zaútočil a bol som sám s ,Pogim.'
V šprinte som potom zo seba vydal všetko. Môžem byť veľmi šťastný a hrdý na to, ako týždeň prebehol,“ uviedol Lipowitz.
Konečné poradie
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Team Emirates
20:05:42 hod
2.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 42 s
3.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain Victorious
+ 2:44 min
4.
Jörgen Nordhagen
Nórsko
Visma Lease a Bike
+ 2:51 min
5.
Luke Plapp
Austrália
Team Jayco-AlUla
+ 3:15 min
6.
Luke Tuckwell
Austrália
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 3:16 min