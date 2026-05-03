    Pogačar bol nezastaviteľný aj v poslednej etape. Suverénne sa stal celkovým víťazom

    Slovinský cyklista a celkový líder pretekov Tadej Pogačar.
    Slovinský cyklista a celkový líder pretekov Tadej Pogačar. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|3. máj 2026 o 17:08
    ShareTweet0

    Napriek snahe prenasledovateľov Pogačar potvrdil dlhodobú dominanciu a v záverečnom špurte.

    Okolo Romandie 2026

    Výsledky - 5. etapa (Lucens - Leysin, 178 km):

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Team Emirates

    4:18:52 hod

    2.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 3 s

    3.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 7 s

    4.

    Lorenzo Fortunato

    Taliansko

    XDS Astana Team

    + 11 s

    5.

    Jörgen Nordhagen

    Nórsko

    Visma Lease a Bike

    + 11 s

    6.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain Victorious

    + 11 s

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu UAE Team Emirates XRG sa stal prvýkrát v kariére celkovým víťazom pretekov Okolo Romandie.

    Triumf na 79. ročníku zavŕšil víťazstvom v záverečnej piatej etape z Lucens do Leysinu. Z piatich etáp nevyhral iba jednu.

    Pogačar bol najväčší favorit podujatia a pred záverečnou etapou mal 35-sekundový náskok pred Nemcom Florianom Lipowitzom z Red Bullu.

    Napriek snahe prenasledovateľov Pogačar potvrdil dlhodobú dominanciu a v záverečnom špurte uspel práve pred Lipowitzom. Tretí prišiel do cieľa Pogačarov krajan Primož Roglič z Red Bullu.

    „Bol to ťažký deň. Florian zaútočil prvý a odviedol naozaj dobrú prácu. Šprint rozbehol pomerne skoro. Bol to boj až do cieľa,“ povedal Pogačar.

    „V posledných piatich kilometroch už nebolo čo stratiť. Preto som zaútočil a bol som sám s ,Pogim.'

    V šprinte som potom zo seba vydal všetko. Môžem byť veľmi šťastný a hrdý na to, ako týždeň prebehol,“ uviedol Lipowitz.

    Konečné poradie

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Team Emirates

    20:05:42 hod

    2.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 42 s

    3.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain Victorious

    + 2:44 min

    4.

    Jörgen Nordhagen

    Nórsko

    Visma Lease a Bike

    + 2:51 min

    5.

    Luke Plapp

    Austrália

    Team Jayco-AlUla

    + 3:15 min

    6.

    Luke Tuckwell

    Austrália

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 3:16 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovinský cyklista a celkový líder pretekov Tadej Pogačar.
    Slovinský cyklista a celkový líder pretekov Tadej Pogačar.
    Pogačar bol nezastaviteľný aj v poslednej etape. Suverénne sa stal celkovým víťazom
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Pogačar bol nezastaviteľný aj v poslednej etape. Suverénne sa stal celkovým víťazom