    VIDEO: Úplná dominancia. Pogačar po sólovom úniku vyhral po tretí raz a upevnil si vedenie

    Tadej Pogačar sa stal víťazom 4. etapy Okolo Romandie 2026.
    Sportnet, ČTK, TASR|2. máj 2026 o 16:55
    Rozhodujúci útok načasoval pred vrcholom s poslednou horskou prémiou.

    Okolo Romandie 2026

    Výsledky - 4. etapa (Broc — Charmey 149,6 km)

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Team Emirates - XRG

    3:40:24 h

    2.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 14 s

    3.

    Pablo Castrillo

    Španielsko

    Movistar

    + 1:42 min

    4.

    Lorenzo Fortunato

    Taliansko

    Astana

    + 1:42 min

    5.

    Sergio Higuita

    Kolumbia

    XDS Astana Team

    + 1:47 min

    6.

    Yannis Voisard

    Švajčiarsko

    Tudor Pro Team

    + 1:47 min

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar predviedol vo štvrtej etape pretekov Okolo Romandie ďalší dominantný výkon a pripísal si tretie etapové víťazstvo.

    Tentoraz triumfoval po samostatnom úniku a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Druhého Florian Lipowitz v sobotu zdolal o 14 sekúnd a v priebežnom hodnotení má pred nedeľnou záverečnou etapou pred nemeckým rivalom náskok už 35 sekúnd.

    Po dvoch šprintérskych dojazdoch v sobotu cyklistov čakal horský okruh, na ktorom museli okrem iného trikrát zdolať stúpanie na horský priesmyk Jaunpass.

    Úradujúci majster sveta najprv v spolupráci s tímovými kolegami zo stajne UAE Emirates viacerými nástupmi roztrhal pelotón a rozhodujúci útok načasoval približne kilometer pred vrcholom s poslednou horskou prémiou prvej kategórie.

    VIDEO: Záver 4. etapy na Okolo Romandie 2026

    Zbavil sa Lipowitza, ktorý s ním ako jediný v závere ešte držal tempo, a došiel si bez ohrozenia pre 115. víťazstvo v kariére.

    Súboj o tretie miesto s odstupom takmer dvoch minút vyhral v skupinke prenasledovateľov Španiel Pablo Castrillo.

    Celkové poradie po 4. etape

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Team Emirates - XRG

    15:47:00 h

    2.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 35 s

    3.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain Victorious

    + 2:23 min

    4.

    Jörgen Nordhagen

    Nórsko

    Visma-Lease a Bike

    + 2:30 min

    5.

    Luke Plapp

    Austrália

    Jayco-AlUla

    + 2:48 min

    6.

    Luke Tuckwell

    Austrália

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 2:49 min

    Cyklistika

