VIDEO: Úplná dominancia. Pogačar po sólovom úniku vyhral po tretí raz a upevnil si vedenie

Okolo Romandie 2026
Výsledky - 4. etapa (Broc — Charmey 149,6 km)
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Team Emirates - XRG
3:40:24 h
2.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 14 s
3.
Pablo Castrillo
Španielsko
Movistar
+ 1:42 min
4.
Lorenzo Fortunato
Taliansko
Astana
+ 1:42 min
5.
Sergio Higuita
Kolumbia
XDS Astana Team
+ 1:47 min
6.
Yannis Voisard
Švajčiarsko
Tudor Pro Team
+ 1:47 min
Slovinský cyklista Tadej Pogačar predviedol vo štvrtej etape pretekov Okolo Romandie ďalší dominantný výkon a pripísal si tretie etapové víťazstvo.
Tentoraz triumfoval po samostatnom úniku a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Druhého Florian Lipowitz v sobotu zdolal o 14 sekúnd a v priebežnom hodnotení má pred nedeľnou záverečnou etapou pred nemeckým rivalom náskok už 35 sekúnd.
Po dvoch šprintérskych dojazdoch v sobotu cyklistov čakal horský okruh, na ktorom museli okrem iného trikrát zdolať stúpanie na horský priesmyk Jaunpass.
Úradujúci majster sveta najprv v spolupráci s tímovými kolegami zo stajne UAE Emirates viacerými nástupmi roztrhal pelotón a rozhodujúci útok načasoval približne kilometer pred vrcholom s poslednou horskou prémiou prvej kategórie.
Zbavil sa Lipowitza, ktorý s ním ako jediný v závere ešte držal tempo, a došiel si bez ohrozenia pre 115. víťazstvo v kariére.
Súboj o tretie miesto s odstupom takmer dvoch minút vyhral v skupinke prenasledovateľov Španiel Pablo Castrillo.
Celkové poradie po 4. etape
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Team Emirates - XRG
15:47:00 h
2.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 35 s
3.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain Victorious
+ 2:23 min
4.
Jörgen Nordhagen
Nórsko
Visma-Lease a Bike
+ 2:30 min
5.
Luke Plapp
Austrália
Jayco-AlUla
+ 2:48 min
6.
Luke Tuckwell
Austrália
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 2:49 min