VIDEO: Pogačar sa opäť tlačil do šprintu, ale ďalší triumf nepridal. Francúz prežíva životnú sezónu

Okolo Romandie 2026
Výsledky - 3. etapa (Orbe - Orbe, 176,60 km)
1.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
3:58:18 h
2.
Finn Fisher-Black
Nový Zéland
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 0 s
3.
Valentin Paret Peintre
Francúzsko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
4.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Team Emirates - XRG
+ 0 s
5.
Sergio Higuita
Kolumbia
XDS Astana Team
+ 0 s
6.
Albert Withen Philipsen
Dánsko
Lidl-Trek
+ 0 s
Francúzsky cyklista Dorian Godon z tímu Ineos Grenadiers sa stal víťazom piatkovej 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Romandie.
V špurte 34 jazdcov zdolal druhého Novozélanďana Finna Fishera-Blacka (Red Bull Bora-hansgrohe) a tretieho krajana Valentina Pareta Peintreho (Soudal Quick-Step).
Na štvrtej priečke prišiel do cieľa Slovinec Tadej Pogačar z SAE a udržal si prvú pozíciu v celkovej klasifikácii.
Godon dosiahol už piate víťazstvo v sezóne, pričom jeho doterajším maximom je 6 za celý rok. Ma teda ešte dosť času na vytvorenie si nového maxima
VIDEO: Záver 3. etapy na Okolo Romandie 2026
Etapa mala kopcovitý profil, no záverečných 30 km bolo v klesaní a na rovine. O prvenstvo bojoval okresaný pelotón, favoriti na celkový triumf však nezaváhali.
Pogačar za 4. miesto nezískal časový bonus, naďalej tak vedie o 17 sekúnd pred Nemcom Florianom Lipowitzom (Red Bull Bora-hansgrohe) a o 26 pred Francúzom Lennym Martinezom (Bahrajn Victorious).
Celkové poradie po 3. etape
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Team Emirates - XRG
12:06:46 h
2.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 17 s
3.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain Victorious
+ 26 s
4.
Jörgen Nordhagen
Nórsko
Visma-Lease a Bike
+ 33 s
5.
Albert Philipsen
Dánsko
Lidl-Trek
+ 41 s
6.
Carlos Rodriguez
Španielsko
Ineos Grenadiers
+ 51 s