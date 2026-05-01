    VIDEO: Pogačar sa opäť tlačil do šprintu, ale ďalší triumf nepridal. Francúz prežíva životnú sezónu

    Dorian Godon sa stal víťazom 3. etapy Okolo Romandie 2026.
    Dorian Godon sa stal víťazom 3. etapy Okolo Romandie 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|1. máj 2026 o 19:06
    ShareTweet0

    Godon dosiahol už piate víťazstvo v sezóne.

    Okolo Romandie 2026

    Výsledky - 3. etapa (Orbe - Orbe, 176,60 km)

    1.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    3:58:18 h

    2.

    Finn Fisher-Black

    Nový Zéland

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 0 s

    3.

    Valentin Paret Peintre

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    4.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Team Emirates - XRG

    + 0 s

    5.

    Sergio Higuita

    Kolumbia

    XDS Astana Team

    + 0 s

    6.

    Albert Withen Philipsen

    Dánsko

    Lidl-Trek

    + 0 s

    Francúzsky cyklista Dorian Godon z tímu Ineos Grenadiers sa stal víťazom piatkovej 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Romandie.

    V špurte 34 jazdcov zdolal druhého Novozélanďana Finna Fishera-Blacka (Red Bull Bora-hansgrohe) a tretieho krajana Valentina Pareta Peintreho (Soudal Quick-Step).

    Na štvrtej priečke prišiel do cieľa Slovinec Tadej Pogačar z SAE a udržal si prvú pozíciu v celkovej klasifikácii. 

    Godon dosiahol už piate víťazstvo v sezóne, pričom jeho doterajším maximom je 6 za celý rok. Ma teda ešte dosť času na vytvorenie si nového maxima

    VIDEO: Záver 3. etapy na Okolo Romandie 2026

    Etapa mala kopcovitý profil, no záverečných 30 km bolo v klesaní a na rovine. O prvenstvo bojoval okresaný pelotón, favoriti na celkový triumf však nezaváhali.

    Pogačar za 4. miesto nezískal časový bonus, naďalej tak vedie o 17 sekúnd pred Nemcom Florianom Lipowitzom (Red Bull Bora-hansgrohe) a o 26 pred Francúzom Lennym Martinezom (Bahrajn Victorious).

    Celkové poradie po 3. etape

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Team Emirates - XRG

    12:06:46 h

    2.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 17 s

    3.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain Victorious

    + 26 s

    4.

    Jörgen Nordhagen

    Nórsko

    Visma-Lease a Bike

    + 33 s

    5.

    Albert Philipsen

    Dánsko

    Lidl-Trek

    + 41 s

    6.

    Carlos Rodriguez

    Španielsko

    Ineos Grenadiers

    + 51 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Dorian Godon sa stal víťazom 3. etapy Okolo Romandie 2026.
    Dorian Godon sa stal víťazom 3. etapy Okolo Romandie 2026.
    VIDEO: Pogačar sa opäť tlačil do šprintu, ale ďalší triumf nepridal. Francúz prežíva životnú sezónu
    dnes 19:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Pogačar sa opäť tlačil do šprintu, ale ďalší triumf nepridal. Francúz prežíva životnú sezónu