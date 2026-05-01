    VIDEO: Nemecký šampión triumfoval doma. Uspel v napínavom špurte pred Pidcockom

    Nemecký cyklista Georg Zimmermann. (Autor: Reuters)
    TASR|1. máj 2026 o 18:16
    Klasika Eschborn-Frankfurt 2026

    Výsledky:

    1.

    Georg Zimmermann

    Nemecko

    Lotto Intermarché

    4:59:34 h

    2.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5 Pro Cycling

    + 0 s

    3.

    Ben Tulett

    Veľká Británia

    Visma

    + 0 s

    4.

    Pello Bilbao

    Španielsko

    Bahrajn Victorious

    + 0 s

    5.

    Simone Gualdi

    Taliansko

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    6.

    Jon Izagirre

    Španielsko

    Cofidis

    + 0 s

    100.

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    Education - EasyPost

    +10:44 min

    Nemecký cyklista Georg Zimmermann z tímu Lotto Intermarché sa stal víťazom domácej klasiky Eschborn-Frankfurt.

    Úradujúci nemecký šampión zdolal v špurte pelotónu druhého Brita Thomasa Pidcocka z tímu Q36.5 Pro Cycling a tretieho ďalšieho Brita Bena Tuletta z Vismy. 

    Dvadsaťosemročný Zimmermann si zapísal druhý triumf na pretekoch najvyššieho rangu, na konte mal zatiaľ iba jedno prvenstvo v etape na Critérium du Dauphiné v roku 2023.

    „Toto je nielen moje prvé víťazstvo na klasike, ale aj moje najväčšie v kariére. Nemám slov, som veľmi šťastný,“ povedal Zimmermann podľa Cycling News. 

    VIDEO: Záver pretekov Eschbron-Frankfurt

    V štartovej listine bol aj slovenský reprezentant Matthias Schwarzbacher. Jazdec stajne EF Education - EasyPost obsadil 100. priečku s mankom 10:44 min na víťaza.

    Dorian Godon sa stal víťazom 3. etapy Okolo Romandie 2026.
    Dorian Godon sa stal víťazom 3. etapy Okolo Romandie 2026.
    VIDEO: Pogačar sa opäť tlačil do šprintu, ale ďalší triumf nepridal. Francúz prežíva životnú sezónu
    dnes 19:06
