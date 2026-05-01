VIDEO: Nemecký šampión triumfoval doma. Uspel v napínavom špurte pred Pidcockom

Klasika Eschborn-Frankfurt 2026
Výsledky:
1.
Georg Zimmermann
Nemecko
Lotto Intermarché
4:59:34 h
2.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 0 s
3.
Ben Tulett
Veľká Británia
Visma
+ 0 s
4.
Pello Bilbao
Španielsko
Bahrajn Victorious
+ 0 s
5.
Simone Gualdi
Taliansko
Lotto Intermarché
+ 0 s
6.
Jon Izagirre
Španielsko
Cofidis
+ 0 s
100.
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
Education - EasyPost
+10:44 min
Nemecký cyklista Georg Zimmermann z tímu Lotto Intermarché sa stal víťazom domácej klasiky Eschborn-Frankfurt.
Úradujúci nemecký šampión zdolal v špurte pelotónu druhého Brita Thomasa Pidcocka z tímu Q36.5 Pro Cycling a tretieho ďalšieho Brita Bena Tuletta z Vismy.
Dvadsaťosemročný Zimmermann si zapísal druhý triumf na pretekoch najvyššieho rangu, na konte mal zatiaľ iba jedno prvenstvo v etape na Critérium du Dauphiné v roku 2023.
„Toto je nielen moje prvé víťazstvo na klasike, ale aj moje najväčšie v kariére. Nemám slov, som veľmi šťastný,“ povedal Zimmermann podľa Cycling News.
VIDEO: Záver pretekov Eschbron-Frankfurt
V štartovej listine bol aj slovenský reprezentant Matthias Schwarzbacher. Jazdec stajne EF Education - EasyPost obsadil 100. priečku s mankom 10:44 min na víťaza.