Nedostihneme ho päť rokov, vraví rival. Pogačar bol ako Messi, ktorý strieľal na prázdnu bránu

BRATISLAVA. Pokutový kop vo futbale je obrovská výhoda, takmer istý gól. No proti strelcovi stále stojí brankár, ktorý môže jeho strelu vyraziť. Hoci je takých prípadov menej.

Predstavte si však, že by si jeden z najlepších hráčov histórie Lionel Messi zobral loptu, postavil by si ju na miesto, z ktorého sa jedenástka kope, no v bránke by nik nestál.

Zahodiť takú šancu je nereálne. Zakaždým by to bol gól, no diváci by z toho nemali ani štipku zábavy. Futbal by prišiel o svoju podstatu.