    VIDEO: Pogačar zvíťazil ťažšie ako sa očakávalo. Ide do vedenia, ale preteky nerozhodol

    Tadej Pogačar sa teší z víťazstva v 1. etape pretekov Okolo Romandie 2026. (Autor: TASR/ Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|29. apr 2026 o 18:15
    Tadej Pogačar dosiahol 113. víťazstvo v kariére.

    Okolo Romandie 2026

    Výsledky 1. etapy (Martigny - Martigny, 171,2 km):

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates - XRG

    3:56:55 h

    2.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 0 s

    3.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain - Victorious

    + 0 s

    4.

    Jörgen Nordhagen

    Nórsko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    5.

    Albert Withen Philipsen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 21 s

    6.

    Sergio Higuita

    Kolumbia

    XDS Astana

    + 21 s

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral stredajšiu prvú etapu pretekov Okolo Romandie 2026. Kopcovitú etapu so štartom aj cieľom v meste Martigny však rozhodol až v záverečnom šprinte malej skupiny. 

    Tím UAE Emirates od začiatku kontroloval sedemčlenný únik a nedovolil mu získať viac než štvorminútový náskok. Podľa očakávaní bolo veľmi dôležité 13 km dlhé stúpanie Ovronnaz s priemerom 10 percent. 

    Pogačar zaútočil 38 km pred cieľom, pričom spočiatku sa ho držal jeho krajan Primož Roglič. Po niekoľkých sekundách však tempu Pogačara nestačil.

    VIDEO: Zábery z 1. etapy pretekov Okolo Romandie 2026

    Majstra sveta sa bez väčších problémov udržal Lenny Martinez, neskôr medzeru dotiahol Florian Lipowitz a v zjazde sa k nim pridal aj Jörgen Nordhagen.

    V záverečnom šprinte Slovinec zdolal súperov, vyhral etapu a pri svojej prvej účasti na pretekoch Okolo Romandie si obliekol aj dres lídra. Jeho náskok je však menší, ako sa pred etapou s náročným stúpaním očakávalo.

    Priebežné poradie po 1. etape

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates - XRG

    4:00:27 h

    2.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 7 s

    3.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain - Victorious

    + 16 s

    4.

    Jörgen Nordhagen

    Nórsko

    Visma-Lease a Bike

    + 23 s

    5.

    Albert Withen Philipsen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 31 s

    6.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 32 s

