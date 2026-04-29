VIDEO: Pogačar zvíťazil ťažšie ako sa očakávalo. Ide do vedenia, ale preteky nerozhodol

Okolo Romandie 2026
Výsledky 1. etapy (Martigny - Martigny, 171,2 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
3:56:55 h
2.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 0 s
3.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain - Victorious
+ 0 s
4.
Jörgen Nordhagen
Nórsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
5.
Albert Withen Philipsen
Dánsko
Lidl - Trek
+ 21 s
6.
Sergio Higuita
Kolumbia
XDS Astana
+ 21 s
Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral stredajšiu prvú etapu pretekov Okolo Romandie 2026. Kopcovitú etapu so štartom aj cieľom v meste Martigny však rozhodol až v záverečnom šprinte malej skupiny.
Tím UAE Emirates od začiatku kontroloval sedemčlenný únik a nedovolil mu získať viac než štvorminútový náskok. Podľa očakávaní bolo veľmi dôležité 13 km dlhé stúpanie Ovronnaz s priemerom 10 percent.
Pogačar zaútočil 38 km pred cieľom, pričom spočiatku sa ho držal jeho krajan Primož Roglič. Po niekoľkých sekundách však tempu Pogačara nestačil.
Majstra sveta sa bez väčších problémov udržal Lenny Martinez, neskôr medzeru dotiahol Florian Lipowitz a v zjazde sa k nim pridal aj Jörgen Nordhagen.
V záverečnom šprinte Slovinec zdolal súperov, vyhral etapu a pri svojej prvej účasti na pretekoch Okolo Romandie si obliekol aj dres lídra. Jeho náskok je však menší, ako sa pred etapou s náročným stúpaním očakávalo.
Priebežné poradie po 1. etape
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
4:00:27 h
2.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 7 s
3.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain - Victorious
+ 16 s
4.
Jörgen Nordhagen
Nórsko
Visma-Lease a Bike
+ 23 s
5.
Albert Withen Philipsen
Dánsko
Lidl - Trek
+ 31 s
6.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 32 s