Útok si naplánoval, súperi to hneď vzdali. Pogačar vládne, no čelí aj otázkam o dopingu

"Po tom dni som už nechcel nikdy sadnúť na bicykel. Najradšej by som ho vymazal zo svojej pamäte," povedal vtedy olympijský víťaz z Atén.

BRATISLAVA. Bol to jeden z najemotívnejších momentov v histórii cyklistiky. Talian Paolo Bettini pri prejazde cieľom plakal a ukazoval na nebo.

Pred 118. ročníkom tohto podujatia však tušil, že sa to zmení. "Mám dojem, že o chvíľu ním už nebudem," povedal pre Gazzetta dello Sport.

"Keby som bol Pogačar, zaútočil by som z väčšej vzdialenosti," dodal Bettini a Slovinec tento plán dokonale zrealizoval na trati.

Na rozdiel od majstrovstiev sveta išiel Pogačar podľa stanoveného plánu a zaútočil v najprudšej pasáži stúpania Colma di Sormano.

"Boli sme si to pozrieť pred troma dňami, pričom sme vyvinuli podobné tempo ako v pretekoch. Vyšlo to viac-menej podľa mojich predstáv.

Tím odviedol skvelú prácu a Pavel Sivakov bol v závere veľmi silný. Doviedol ma do strmej časti, zaútočil som a fungovalo to. Vedel som, že ak budem mať náskok, tak to udržím," povedal Pogačar.

VIDEO: Zostrih z pretekov Okolo Lombardska 2024