    Pogačar aj Vingegaard majú silné tímy. Kompletná štartová listina na Tour de France 2025

    Kompletná štartová listina na Tour de France 2025. Súčasťou UAE Team Emirates - XRG sú aj Tadej Pogačar (vľavo) a Adam Yates.
    Kompletná štartová listina na Tour de France 2025. Súčasťou UAE Team Emirates - XRG sú aj Tadej Pogačar (vľavo) a Adam Yates. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|4. júl 2025 o 14:30
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    Pozrite si kompletnú štartovú listinu na Tour de France 2025. Na podujatí sa predstaví 184 cyklistov z 23 tímov.

    PARÍŽ. Najprestížnejšie cyklistické preteky Tour de France sa v roku 2025 konajú od 5. do 27. júla. Ide už o 112. ročník.

    Na podujatí štartuje 23 tímov po tom, čo oproti minulému roku pribudol Tudor Pro Cycling Team, za ktorý jazdí aj Julian Alaphilippe.

    Najväčšími favoritmi sú obhajca Tadej Pogačar z UAE Team Emirates - XRG a a Jonas Vingegaard z Team Visma | Lease a Bike.

    V oboch prípadoch budú superfavoritov podporovať mimoriadne silní tímoví kolegovia.

    Pozrite si kompletnú štartovú listinu na Tour de France 2025.

    EF Education EasyPost

    • Harry Sweeny (Austrália)
    • Neilson Powless (USA)
    • Ben Healy (Írsko)
    • Kasper Asgreen (Dánsko)
    • Marijn van den Berg (Holandsko)
    • Alex Baudin (Francúzsko)
    • Michael Valgren (Dánsko)
    • Vincenzo Albanese (Taliansko)

    EF Education EasyPost na Tour de France 2025

    UAE Team Emirates - XRG

    • Tadej Pogačar (Slovinsko)
    • Joao Almeida (Portugalsko)
    • Adam Yates (Veľká Británia)
    • Pavel Sivakov (Francúzsko)
    • Marc Soler (Španielsko)
    • Tim Wellens (Belgicko)
    • Jhonatan Narváez (Ekvádor)
    • Nils Politt (Nemecko)

    UAE Team Emirates - XRG na Tour de France 2025

    Decathlon AG2R La Mondiale Team

    • Bruno Armirail (Francúzsko)
    • Stefan Bissegger (Švajčiarsko)
    • Clément Berthet (Francúzsko)
    • Felix Gall (Rakúsko)
    • Oliver Naesen (Belgicko)
    • Aurélien Paret-Peintre (Francúzsko)
    • Callum Scotson (Austrália) 
    • Bastien Tronchon (Francúzsko)

    Decathlon AG2R La Mondiale Team na Tour de France 2025

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    • Primož Roglič (Slovinsko)
    • Florian Lipowitz (Nemecko)
    • Aleksandr Vlasov (Rusko)
    • Laurence Pithie (Nový Zéland)
    • Mick van Dijke (Holandsko)
    • Gianni Moscon (Taliansko)
    • Danny van Poppel (Holandsko)
    • Jordi Meeus (Belgicko)

    Red Bull - BORA - hansgrohe na Tour de France 2025

    Soudal Quick-Step

    • Remco Evenepoel (Belgicko)
    • Mattia Cattaneo (Taliansko)
    • Pascal Eenkhoorn (Holandsko)
    • Tim Merlier (Belgicko)
    • Valentin Paret-Peintre (Francúzsko)
    • Maximilian Schachmann (Nemecko)
    • Bert Van Lerberghe (Belgicko)
    • Ilan Van Wilder (Belgicko)

    Soudal Quick-Step na Tour de France 2025

    Cofidis

    • Alex Aranburu (Španielsko)
    • Emanuel Buchmann (Nemecko)
    • Bryan Coquard (Francúzsko)
    • Ion Izagirre (Španielsko)
    • Alexis Renard (Francúzsko)
    • Benjamin Thomas (Francúzsko)
    • Damien Touzé (Francúzsko)
    • Dylan Teuns (Belgicko)

    Cofidis na Tour de France 2025

    Alpecin - Deceuninck

    • Mathieu van der Poel (Holandsko)
    • Jasper Philipsen (Belgicko)
    • Kaden Groves (Austrália)
    • Jonas Rickaert (Belgicko)
    • Emiel Verstrynge (Belgicko)
    • Xandro Meurisse (Belgicko)
    • Silvan Dillier (Švajčiarsko)
    • Gianni Vermeersch (Belgicko)

    Alpecin - Deceuninck na Tour de France 2025

    Arkéa - B&B Hotels

    • Arnaud Démare (Francúzsko)
    • Raúl García Pierna (Španielsko)
    • Amaury Capiot (Belgicko)
    • Kévin Vauquelin (Francúzsko)
    • Cristián Rodríguez (Španielsko)
    • Ewen Costiou (Francúzsko)
    • Mathis Le Berre (Francúzsko)
    • Clément Venturini (Francúzsko)

    Arkéa - B&B Hotels na Tour de France 2025

    Team Visma | Lease a Bike

    • Jonas Vingegaard (Dánsko)
    • Simon Yates (Veľká Británia)
    • Sepp Kuss (USA)
    • Matteo Jorgenson (USA)
    • Wout van Aert (Belgicko)
    • Tiesj Benoot (Belgicko)
    • Victor Campenaerts (Belgicko)
    • Edoardo Affini (Taliansko)

    Team Visma | Lease a Bike na Tour de France 2025

    INEOS Grenadies

    • Carlos Rodríguez (Španielsko)
    • Filippo Ganna (Taliansko)
    • Geraint Thomas (Veľká Británia)
    • Thymen Arensman (Holandsko)
    • Tobias Foss (Nórsko)
    • Axel Laurance (Francúzsko)
    • Connor Swift (Veľká Británia)
    • Samuel Watson (Veľká Británia)

    INEOS Grenadiers na Tour de France 2025

    Intermarché - Wanty

    • Biniam Girmay (Eritrea)
    • Hugo Page (Francúzsko)
    • Laurenz Rex (Belgicko)
    • Georg Zimmermann (Nemecko)
    • Louis Barré (Francúzsko)
    • Vito Braet (Belgicko)
    • Jonas Rutsch (Nemecko)
    • Roel van Sintmaartensdijk (Holandsko)

    Intermarché - Wanty na Tour de France 2025

    Lidl - Trek

    • Jonathan Milan (Taliansko)
    • Mattias Skjelmose (Dánsko)
    • Edward Theuns (Belgicko)
    • Thibau Nys (Belgicko)
    • Simone Consonni (Taliansko)
    • Jasper Stuyven (Belgicko)
    • Toms Skujinš (Lotyšsko)
    • Quinn Simmons (USA)

    Lidl - Trek na Tour de France 2025

    Groupama - FDJ

    • Romain Grégoire (Francúzsko)
    • Lewis Askey (Veľká Británia)
    • Cyril Barthe (Francúzsko)
    • Valentin Madouas (Francúzsko)
    • Guillaume Martin (Francúzsko)
    • Quentin Pacher (Francúzsko)
    • Paul Penhoët (Francúzsko)
    • Clément Russo (Francúzsko)

    Groupama - FDJ na Tour de France 2025

    Movistar Team

    • Pablo Castrillo (Španielsko)
    • Enric Mas (Španielsko)
    • Nelson Oliveira (Portugalsko)
    • Einer Rubio (Kolumbia)
    • Iván Romeo (Španielsko)
    • Gregor Mühlberger (Rakúsko)
    • Will Barta (USA)
    • Iván García Cortina (Španielsko)

    Movistar Team na Tour de France 2025

    Team Picnic PostNL

    • Tobias Lund Andresen (Dánsko)
    • Warren Barguil (Francúzsko)
    • Pavel Bittner (Česko)
    • Frank van den Broek (Holandsko)
    • Tim Naberman (Holandsko)
    • Oscar Onley (Veľká Británia)
    • Sean Flynn (Veľká Británia)
    • Niklas Märkl (Nemecko)

    Team Picnic PostNL na Tour de France 2025

    Team Jayco AlUla

    • Ben O'Connor (Austrália) 
    • Luke Plapp (Austrália) 
    • Mauro Schmid (Švajčiarsko)
    • Dylan Groenewegen (Holandsko)
    • Eddie Dunbar (Írsko)
    • Luke Durbridge (Austrália) 
    • Luka Mezgec (Slovinsko)
    • Elmar Reinders (Holandsko)

    Team Jayco AlUla na Tour de France 2025

    Bahrain - Victorious

    • Lenny Martinez (Francúzsko)
    • Santiago Buitrago (Kolumbia)
    • Matej Mohorič (Slovinsko)
    • Phil Bauhaus (Nemecko)
    • Kamil Gradek (Poľsko)
    • Jack Haig (Austrália)
    • Robert Stannard (Austrália)
    • Fred Wright (Veľká Británia)

    Bahrain - Victorious na Tour de France 2025

    XDS Astana Team

    • Simone Velasco (Taliansko)
    • Harold Tejada (Kolumbia)
    • Clément Champoussin (Francúzsko)
    • Sergio Higuita (Kolumbia)
    • Mike Teunissen (Holandsko)
    • Jevgenij Fedorov (Kazachstan)
    • Davide Ballerini (Taliansko)
    • Cees Bol (Holandsko)

    XDS Astana Team na Tour de France 2025

    Lotto

    • Arnaud De Lie (Belgicko)
    • Lennert Van Eetvelt (Belgicko)
    • Jasper De Buyst (Belgicko)
    • Jenno Berckmoes (Belgicko)
    • Jarrad Drizners (Austrália)
    • Eduardo Sepúlveda (Argentína)
    • Brent Van Moer (Belgicko)
    • Sébastien Grignard (Belgicko)

    Lotto na Tour de France 2025

    Israel - Premier Tech

    • Pascal Ackermann (Nemecko)
    • Joseph Blackmore (Veľká Británia)
    • Michael Woods (Kanada)
    • Alexej Lucenko (Kazachstan)
    • Jake Stewart (Veľká Británia)
    • Guillaume Boivin (Kanada)
    • Matis Louvel (Francúzsko)
    • Krists Neilands (Lotyšsko)

    Israel - Premier Tech na Tour de France 2025

    Team TotalEnergies

    • Mathieu Burgaudeau (Francúzsko)
    • Emilien Jeanniére (Francúzsko)
    • Anthony Turgis (Francúzsko)
    • Steff Cras (Belgicko)
    • Jordan Jegat (Francúzsko)
    • Alexandre Delettre (Francúzsko)
    • Mattéo Vercher (Francúzsko)
    • Thomas Gachignard (Francúzsko)

    Team TotalEnergies na Tour de France 2025

    Tudor Pro Cycling Team

    • Julian Alaphilippe (Francúzsko)
    • Alberto Dainese (Taliansko)
    • Marco Haller (Rakúsko)
    • Marc Hirschi (Švajčiarsko)
    • Fabian Lienhard (Švajčiarsko)
    • Marius Mayrhofer (Nemecko)
    • Michael Storer (Austrália)
    • Matteo Trentin (Taliansko)

    Tudor Pro Cycling Team na Tour de France 2025

    Uno-X Mobility

    • Magnus Cort (Dánsko)
    • Sören Wärenskjold (Nórsko)
    • Andreas Leknessund (Nórsko)
    • Tobias Halland Johannessen (Nórsko)
    • Anders Halland Johannessen (Nórsko)
    • Jonas Abrahamsen (Nórsko)
    • Markus Hoelgaard (Nórsko)
    • Stian Fredheim (Nórsko)

    Uno-X Mobility na Tour de France 2025

    Zoznam tímov na Tour de France 2025

    EF Education - EasyPost na Tour de France 2025UAE Team Emirates - XRG na Tour de France 2025Decathlon AG2R La Mondiale Team na Tour de France 2025Red Bull - BORA - Hansgrohe na Tour de France 2025Soudal Quick-Step na Tour de France 2025Cofidis na Tour de France 2025Alpecin - Deceuninck na Tour de France 2025Arkéa - B&B Hotels na Tour de France 2025Team Visma | Lease a Bike na Tour de France 2025INEOS Grenadiers na Tour de France 2025Intermarché - Wanty na Tour de France 2025Lidl - Trek na Tour de France 2025Groupama - FDJ na Tour de France 2025Movistar Team na Tour de France 2025Team Picnic PostNL na Tour de France 2025Team Jayco AlUla na Tour de France 2025Bahrain - Victorious na Tour de France 2025XDS Astana Team na Tour de France 2025Lotto na Tour de France 2025Israel - Premier Tech na Tour de France 2025Team TotalEnergies na Tour de France 2025Tudor Pro Cycling Team na Tour de France 2025Uno-X Mobility na Tour de France 2025

    Tour de France 2025

    Tour de France 2024

    Tour de France 2024

    Tadej Pogačar počas pretekov Okolo Lombardska 2024.
    Tadej Pogačar počas pretekov Okolo Lombardska 2024.
    Využívali ju aj Pogačar či Vingegaard. UCI zakáže kontroverznú metódu
    01.02.2025
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tour de France 2024»Pogačar aj Vingegaard majú silné tímy. Kompletná štartová listina na Tour de France 2025