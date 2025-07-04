Pogačar aj Vingegaard majú silné tímy. Kompletná štartová listina na Tour de France 2025

PARÍŽ. Najprestížnejšie cyklistické preteky Tour de France sa v roku 2025 konajú od 5. do 27. júla. Ide už o 112. ročník.
Na podujatí štartuje 23 tímov po tom, čo oproti minulému roku pribudol Tudor Pro Cycling Team, za ktorý jazdí aj Julian Alaphilippe.
Najväčšími favoritmi sú obhajca Tadej Pogačar z UAE Team Emirates - XRG a a Jonas Vingegaard z Team Visma | Lease a Bike.
V oboch prípadoch budú superfavoritov podporovať mimoriadne silní tímoví kolegovia.
Pozrite si kompletnú štartovú listinu na Tour de France 2025.
EF Education EasyPost
- Harry Sweeny (Austrália)
- Neilson Powless (USA)
- Ben Healy (Írsko)
- Kasper Asgreen (Dánsko)
- Marijn van den Berg (Holandsko)
- Alex Baudin (Francúzsko)
- Michael Valgren (Dánsko)
- Vincenzo Albanese (Taliansko)
EF Education EasyPost na Tour de France 2025
UAE Team Emirates - XRG
- Tadej Pogačar (Slovinsko)
- Joao Almeida (Portugalsko)
- Adam Yates (Veľká Británia)
- Pavel Sivakov (Francúzsko)
- Marc Soler (Španielsko)
- Tim Wellens (Belgicko)
- Jhonatan Narváez (Ekvádor)
- Nils Politt (Nemecko)
UAE Team Emirates - XRG na Tour de France 2025
Decathlon AG2R La Mondiale Team
- Bruno Armirail (Francúzsko)
- Stefan Bissegger (Švajčiarsko)
- Clément Berthet (Francúzsko)
- Felix Gall (Rakúsko)
- Oliver Naesen (Belgicko)
- Aurélien Paret-Peintre (Francúzsko)
- Callum Scotson (Austrália)
- Bastien Tronchon (Francúzsko)
Decathlon AG2R La Mondiale Team na Tour de France 2025
Red Bull - BORA - hansgrohe
- Primož Roglič (Slovinsko)
- Florian Lipowitz (Nemecko)
- Aleksandr Vlasov (Rusko)
- Laurence Pithie (Nový Zéland)
- Mick van Dijke (Holandsko)
- Gianni Moscon (Taliansko)
- Danny van Poppel (Holandsko)
- Jordi Meeus (Belgicko)
Soudal Quick-Step
- Remco Evenepoel (Belgicko)
- Mattia Cattaneo (Taliansko)
- Pascal Eenkhoorn (Holandsko)
- Tim Merlier (Belgicko)
- Valentin Paret-Peintre (Francúzsko)
- Maximilian Schachmann (Nemecko)
- Bert Van Lerberghe (Belgicko)
- Ilan Van Wilder (Belgicko)
Soudal Quick-Step na Tour de France 2025
Cofidis
- Alex Aranburu (Španielsko)
- Emanuel Buchmann (Nemecko)
- Bryan Coquard (Francúzsko)
- Ion Izagirre (Španielsko)
- Alexis Renard (Francúzsko)
- Benjamin Thomas (Francúzsko)
- Damien Touzé (Francúzsko)
- Dylan Teuns (Belgicko)
Cofidis na Tour de France 2025
Alpecin - Deceuninck
- Mathieu van der Poel (Holandsko)
- Jasper Philipsen (Belgicko)
- Kaden Groves (Austrália)
- Jonas Rickaert (Belgicko)
- Emiel Verstrynge (Belgicko)
- Xandro Meurisse (Belgicko)
- Silvan Dillier (Švajčiarsko)
- Gianni Vermeersch (Belgicko)
Alpecin - Deceuninck na Tour de France 2025
Arkéa - B&B Hotels
- Arnaud Démare (Francúzsko)
- Raúl García Pierna (Španielsko)
- Amaury Capiot (Belgicko)
- Kévin Vauquelin (Francúzsko)
- Cristián Rodríguez (Španielsko)
- Ewen Costiou (Francúzsko)
- Mathis Le Berre (Francúzsko)
- Clément Venturini (Francúzsko)
Team Visma | Lease a Bike
- Jonas Vingegaard (Dánsko)
- Simon Yates (Veľká Británia)
- Sepp Kuss (USA)
- Matteo Jorgenson (USA)
- Wout van Aert (Belgicko)
- Tiesj Benoot (Belgicko)
- Victor Campenaerts (Belgicko)
- Edoardo Affini (Taliansko)
Team Visma | Lease a Bike na Tour de France 2025
INEOS Grenadies
- Carlos Rodríguez (Španielsko)
- Filippo Ganna (Taliansko)
- Geraint Thomas (Veľká Británia)
- Thymen Arensman (Holandsko)
- Tobias Foss (Nórsko)
- Axel Laurance (Francúzsko)
- Connor Swift (Veľká Británia)
- Samuel Watson (Veľká Británia)
INEOS Grenadiers na Tour de France 2025
Intermarché - Wanty
- Biniam Girmay (Eritrea)
- Hugo Page (Francúzsko)
- Laurenz Rex (Belgicko)
- Georg Zimmermann (Nemecko)
- Louis Barré (Francúzsko)
- Vito Braet (Belgicko)
- Jonas Rutsch (Nemecko)
- Roel van Sintmaartensdijk (Holandsko)
Intermarché - Wanty na Tour de France 2025
Lidl - Trek
- Jonathan Milan (Taliansko)
- Mattias Skjelmose (Dánsko)
- Edward Theuns (Belgicko)
- Thibau Nys (Belgicko)
- Simone Consonni (Taliansko)
- Jasper Stuyven (Belgicko)
- Toms Skujinš (Lotyšsko)
- Quinn Simmons (USA)
Groupama - FDJ
- Romain Grégoire (Francúzsko)
- Lewis Askey (Veľká Británia)
- Cyril Barthe (Francúzsko)
- Valentin Madouas (Francúzsko)
- Guillaume Martin (Francúzsko)
- Quentin Pacher (Francúzsko)
- Paul Penhoët (Francúzsko)
- Clément Russo (Francúzsko)
Groupama - FDJ na Tour de France 2025
Movistar Team
- Pablo Castrillo (Španielsko)
- Enric Mas (Španielsko)
- Nelson Oliveira (Portugalsko)
- Einer Rubio (Kolumbia)
- Iván Romeo (Španielsko)
- Gregor Mühlberger (Rakúsko)
- Will Barta (USA)
- Iván García Cortina (Španielsko)
Movistar Team na Tour de France 2025
Team Picnic PostNL
- Tobias Lund Andresen (Dánsko)
- Warren Barguil (Francúzsko)
- Pavel Bittner (Česko)
- Frank van den Broek (Holandsko)
- Tim Naberman (Holandsko)
- Oscar Onley (Veľká Británia)
- Sean Flynn (Veľká Británia)
- Niklas Märkl (Nemecko)
Team Picnic PostNL na Tour de France 2025
Team Jayco AlUla
- Ben O'Connor (Austrália)
- Luke Plapp (Austrália)
- Mauro Schmid (Švajčiarsko)
- Dylan Groenewegen (Holandsko)
- Eddie Dunbar (Írsko)
- Luke Durbridge (Austrália)
- Luka Mezgec (Slovinsko)
- Elmar Reinders (Holandsko)
Bahrain - Victorious
- Lenny Martinez (Francúzsko)
- Santiago Buitrago (Kolumbia)
- Matej Mohorič (Slovinsko)
- Phil Bauhaus (Nemecko)
- Kamil Gradek (Poľsko)
- Jack Haig (Austrália)
- Robert Stannard (Austrália)
- Fred Wright (Veľká Británia)
Bahrain - Victorious na Tour de France 2025
XDS Astana Team
- Simone Velasco (Taliansko)
- Harold Tejada (Kolumbia)
- Clément Champoussin (Francúzsko)
- Sergio Higuita (Kolumbia)
- Mike Teunissen (Holandsko)
- Jevgenij Fedorov (Kazachstan)
- Davide Ballerini (Taliansko)
- Cees Bol (Holandsko)
XDS Astana Team na Tour de France 2025
Lotto
- Arnaud De Lie (Belgicko)
- Lennert Van Eetvelt (Belgicko)
- Jasper De Buyst (Belgicko)
- Jenno Berckmoes (Belgicko)
- Jarrad Drizners (Austrália)
- Eduardo Sepúlveda (Argentína)
- Brent Van Moer (Belgicko)
- Sébastien Grignard (Belgicko)
Israel - Premier Tech
- Pascal Ackermann (Nemecko)
- Joseph Blackmore (Veľká Británia)
- Michael Woods (Kanada)
- Alexej Lucenko (Kazachstan)
- Jake Stewart (Veľká Británia)
- Guillaume Boivin (Kanada)
- Matis Louvel (Francúzsko)
- Krists Neilands (Lotyšsko)
Team TotalEnergies
- Mathieu Burgaudeau (Francúzsko)
- Emilien Jeanniére (Francúzsko)
- Anthony Turgis (Francúzsko)
- Steff Cras (Belgicko)
- Jordan Jegat (Francúzsko)
- Alexandre Delettre (Francúzsko)
- Mattéo Vercher (Francúzsko)
- Thomas Gachignard (Francúzsko)
Team TotalEnergies na Tour de France 2025
Tudor Pro Cycling Team
- Julian Alaphilippe (Francúzsko)
- Alberto Dainese (Taliansko)
- Marco Haller (Rakúsko)
- Marc Hirschi (Švajčiarsko)
- Fabian Lienhard (Švajčiarsko)
- Marius Mayrhofer (Nemecko)
- Michael Storer (Austrália)
- Matteo Trentin (Taliansko)
Tudor Pro Cycling Team na Tour de France 2025
Uno-X Mobility
- Magnus Cort (Dánsko)
- Sören Wärenskjold (Nórsko)
- Andreas Leknessund (Nórsko)
- Tobias Halland Johannessen (Nórsko)
- Anders Halland Johannessen (Nórsko)
- Jonas Abrahamsen (Nórsko)
- Markus Hoelgaard (Nórsko)
- Stian Fredheim (Nórsko)