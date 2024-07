Po páde musel odstúpiť z Tour. Roglič utrpel zlomeninu v dolnej časti chrbta

ĽUBĽANA. Slovinský cyklista Primož Roglič utrpel pri páde v 12. etape Tour de France zlomeninu v dolnej časti chrbta, no už sa pomaly vracia do tréningového procesu.

"Ďalšie vyšetrenia odhalili neposunutú zlomeninu v dolnej časti chrbta, takže minulý týždeň som sa zotavoval v Red Bull Athlete Performance Centre, kde sa o mňa najlepšie starali," napísal na sociálnej sieti Instagram.

Tridsaťštyriročný pretekár spadol asi 12 km pred cieľom 12. etapy vo Villeneuve-sur-Lot. Síce ešte nasadol na bicykel a prišiel do cieľa s mankom 2:27 minúty, no po etape odstúpil a prišiel aj o účasť na OH v Paríži, kde mal obhajovať zlato z časovky z Tokia.