Kubiš chýba v nominácii Slovenska na MS. Chladoňová má na medailu, Svrčeka čaká výzva

BRATISLAVA. Slovensko vyšle na MS v cestnej cyklistike do Rwandy osem pretekárov. V kategórii elite mužov bude jediným zástupcom Martin Svrček.
Nomináciu schválil v utorok výkonný výbor Slovenského zväzu cyklistiky.
Majstrovstvá sveta sa premiérovo uskutočnia v Afrike. Podujatie sa bude konať od 21. do 28 septembra v okolí hlavného a najväčšieho mesta krajiny Kigali.
Organizátori pripravili náročné trate s krátkymi, no početnými stúpaniami. Hlavná kategória mužov absolvuje na 268 km až 6096 výškových metrov.
Z juniorov sa na šampionáte predstaví iba Jakub Pastva, ktorý bude štartovať v časovke aj pretekoch s hromadným štartom.
Obe disciplíny pôjdu v kategóriách U23 aj Viktória Chladoňová so Sofiou Ungerovou a Matthias Schwarzbacher s Adamom Grosom.
Dvojnásobná účastníčka OH Nora Jenčušová má v seniorskej kategórii pred sebou takisto dva štarty, no Svrček bude v Rwande štartovať len v hromadných pretekoch, rovnako aj Samuel Novák v kategórii do 23 rokov.
Na MS sa nezúčastní momentálne najlepší slovenský pretekár Lukáš Kubiš.
„Bola to spoločná dohoda. Veľká nadmorská výška, Afrika, cestovanie... Nepatril by tam medzi favoritov a ten týždeň by mu chýbal v príprave na majstrovstvá Európy. Tam je opäť ťažká trať, no tie stúpania mu viac vyhovujú.
Lukáš sám povedal, že do Rwandy by sa išiel iba zúčastniť, čo nechcel, a preto sme sa všetci dohodli, že tam nepôjde a pôjde na ME,“ uviedol na tlačovej konferencii prezident SZC Peter Privara.
Slovensko malo nárok na štyri miestenky v kategórii elite mužov, no SZC sa pre náročnosť trate rozhodol nevyužiť ich.
„Profil je taký ťažký, že by nebolo dobré tam len niekoho poslať. Nemáme cyklistov, ktorí by v týchto stúpaniach a tejto nadmorskej výške dokázali ísť,“ uviedol Privara, ktorý verí v úspech v iných kategóriách:
„Schwarzbacher vyhral časovku na juniorskom Gire, zdolal Vaceka a Černého na majstrovstvách Slovenska a Česka, takže tam očakávame výsledok. Chladoňová by mohla dosiahnuť výsledky v časovke aj v hromadných pretekoch.
Svrček sa každý rok pripravuje špeciálne na MS, do 23 rokov má tretie a druhé miesto. Teraz však musí ísť za elite, keďže to tak musí byť podľa nového pravidla UCI v prípade, že má zmluvu v tíme World Tour."
Nominácia Slovenska na MS v cyklistike 2025
Časovka:
- juniori: Jakub Pastva
- ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
- muži do 23 rokov: Matthias Schwarzbacher, Adam Gros
- ženy elite: Nora Jenčušová
Preteky s hromadným štartom:
- juniori: Jakub Pastva
- ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
- muži do 23 rokov: Matthias Schwarzbacher, Adam Gros, Samuel Novák
- ženy elite: Nora Jenčušová
- muži elite: Martin Svrček