    Kubiš chýba v nominácii Slovenska na MS. Chladoňová má na medailu, Svrčeka čaká výzva

    Viktória Chladoňová s bronzovou a striebornou medailou z juniorských MS v cyklistike 2024.
    Viktória Chladoňová s bronzovou a striebornou medailou z juniorských MS v cyklistike 2024.
    TASR|10. sep 2025 o 12:00
    Slovensko bude na MS v Rwande reprezentovať osem cyklistov.

    BRATISLAVA. Slovensko vyšle na MS v cestnej cyklistike do Rwandy osem pretekárov. V kategórii elite mužov bude jediným zástupcom Martin Svrček.

    Nomináciu schválil v utorok výkonný výbor Slovenského zväzu cyklistiky.

    Majstrovstvá sveta sa premiérovo uskutočnia v Afrike. Podujatie sa bude konať od 21. do 28 septembra v okolí hlavného a najväčšieho mesta krajiny Kigali.

    Organizátori pripravili náročné trate s krátkymi, no početnými stúpaniami. Hlavná kategória mužov absolvuje na 268 km až 6096 výškových metrov.

    Z juniorov sa na šampionáte predstaví iba Jakub Pastva, ktorý bude štartovať v časovke aj pretekoch s hromadným štartom.

    Obe disciplíny pôjdu v kategóriách U23 aj Viktória Chladoňová so Sofiou Ungerovou a Matthias Schwarzbacher s Adamom Grosom.

    Zľava Sofia Ungerová, Viktória Chladoňová a Nora Jenčušová na MSR a ČR 2025.
    Zľava Sofia Ungerová, Viktória Chladoňová a Nora Jenčušová na MSR a ČR 2025. (Autor: Soňa Niková/ SZC)

    Dvojnásobná účastníčka OH Nora Jenčušová má v seniorskej kategórii pred sebou takisto dva štarty, no Svrček bude v Rwande štartovať len v hromadných pretekoch, rovnako aj Samuel Novák v kategórii do 23 rokov.

    Na MS sa nezúčastní momentálne najlepší slovenský pretekár Lukáš Kubiš.

    „Bola to spoločná dohoda. Veľká nadmorská výška, Afrika, cestovanie... Nepatril by tam medzi favoritov a ten týždeň by mu chýbal v príprave na majstrovstvá Európy. Tam je opäť ťažká trať, no tie stúpania mu viac vyhovujú.

    Lukáš sám povedal, že do Rwandy by sa išiel iba zúčastniť, čo nechcel, a preto sme sa všetci dohodli, že tam nepôjde a pôjde na ME,“ uviedol na tlačovej konferencii prezident SZC Peter Privara.

    Slovensko malo nárok na štyri miestenky v kategórii elite mužov, no SZC sa pre náročnosť trate rozhodol nevyužiť ich.

    „Profil je taký ťažký, že by nebolo dobré tam len niekoho poslať. Nemáme cyklistov, ktorí by v týchto stúpaniach a tejto nadmorskej výške dokázali ísť,“ uviedol Privara, ktorý verí v úspech v iných kategóriách:

    „Schwarzbacher vyhral časovku na juniorskom Gire, zdolal Vaceka a Černého na majstrovstvách Slovenska a Česka, takže tam očakávame výsledok. Chladoňová by mohla dosiahnuť výsledky v časovke aj v hromadných pretekoch.

    Svrček sa každý rok pripravuje špeciálne na MS, do 23 rokov má tretie a druhé miesto. Teraz však musí ísť za elite, keďže to tak musí byť podľa nového pravidla UCI v prípade, že má zmluvu v tíme World Tour."

    Nominácia Slovenska na MS v cyklistike 2025

    Časovka:

    • juniori: Jakub Pastva
    • ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
    • muži do 23 rokov: Matthias Schwarzbacher, Adam Gros
    • ženy elite: Nora Jenčušová

    Preteky s hromadným štartom:

    • juniori: Jakub Pastva
    • ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
    • muži do 23 rokov: Matthias Schwarzbacher, Adam Gros, Samuel Novák
    • ženy elite: Nora Jenčušová
    • muži elite: Martin Svrček
