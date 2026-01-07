Cyklistika sa lúči s veľkým menom. Minuloročný víťaz Gira oznámil koniec kariéry

Minuloročný víťaz Gira d'Italia Brit Simon Yates ukončil v 33 rokoch cyklistickú kariéru. Počas nej ovládol aj Vueltu v roku 2018.
Na Tour de France bol najlepšie štvrtý pred tromi rokmi. O jeho rozhodnutí informoval tím Visma-Lease a Bike, s ktorým vlani podpísal zmluvu na dve sezóny. Tento rok už ale pretekať nebude.
"Som hrdý na to, čo sa mi podarilo dosiahnuť, a práve tak vďačný za to, čo som sa naučil. Víťazstvo sa vryje do pamäti, ale ťažké dni a neúspechy boli rovnako dôležité, "uviedol Yates.
"Naučilo ma to odolnosti a trpezlivosti a vďaka tomu mali úspechy ešte väčší význam," vyhlásil britský cyklista.
Jeho dvojča Adam sa rovnako presadil v profesionálnom pelotóne a pokračuje v angažmáne v stajni UAE Team Emirates XRG.
Simon Yates začínal ako dráhar a v roku 2013 sa stal majstrom sveta v bodovacích pretekoch. Na Grand Tours okrem dvoch celkových triumfov pozbieral aj 11 etapových víťazstiev.
K jeho úspechom patrí tiež prvenstvo v etapovom závode Tirreno-Adriatico v roku 2020.