Sú to kecy. Giro nie je len o mne, tvrdí Pogačar. Víťazí ako Merckx, reaguje majster sveta

Tri týždne sú dlhá doba a mnoho vecí sa môže stať. Môžete ochorieť, mať pád, ale neviem si predstaviť, že by to nezvládol po fyzickej alebo taktickej stránke,“ vraví bývalý majster sveta Philippe Gilbert.

BRATISLAVA. Odborníci ho vidia ako jasného víťaza. Iný scenár im pripadá nereálny. „Jazdí tak dobre, že je až nemožné si predstaviť, že by to nezvládol.

„Skutočne si nepamätám, kedy naposledy bol jeden pretekár takým favoritom. Museli by sme ísť veľmi ďaleko v histórii,“ pridáva sa aj Robbie McEwen. Obaja bývalí cyklisti sú expertmi stanice Eurosport a prinášajú postrehy v priamych prenosoch v priebehu celej sezóny.

„Ale to pekné na Gire je to, že vždy keď si myslíme, že vieme ako bude prebiehať, stane sa niečo nečakané.“

Na Gire sa podľa predpokladov odborníkov bude bojovať len o druhú a ďalšie priečky. Víťaz by mal byť istý.

Súperi si zaslúžia viac rešpektu

Čo na to hovorí 25-ročný Slovinec?

„Nie je to nič pekné. Ostatní pretekári si zaslúžia viac rešpektu. Nie len my sme dobre pripravení, ale aj ďalší. Sú to kecy, že všetko je len o mne,“ hovoril na tlačovej konferencii vo štvrtok Pogačar.