Vuelta prišla o víťaza vrchárskej súťaže z Tour. Nedokáže trénovať ani dva dni po sebe

    Richard Carapaz.
    Richard Carapaz. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    19. aug 2025 o 16:59
    Pre žalúdočné problémy sa odhlásil z Tour de France.

    MADRID. Ekvádorský cyklista Richard Carapaz sa nezúčastní na jubilejnom 80. ročníku pretekov Vuelta a Espaňa (23. augusta - 14. septembra).

    Pre žalúdočné problémy sa odhlásil z Tour de France a napokon nie je schopný pretekať ani na Vuelte. Informoval o tom jeho tím EF Education.

    "Nedokázal som trénovať viac ako dva alebo tri dni po sebe," uviedol Carapaz, ktorý sa v Ekvádore pripravuje na jednodňové klasické preteky v závere sezóny a septembrové MS.

    „Cieľmi, ktoré sme si stanovili, sú talianske klasiky, najmä Il Lombardia, a tiež MS v Rwande. Budú to veľmi špeciálne MS.

    Prišiel som do Ekvádoru, aby som absolvoval výškový tréning a znovu získal motiváciu. Určité faktory hrajú v náš prospech a chceme ich čo najlepšie využiť," prezradil 32-ročný špecialista na horské etapy.

    V roku 2022 zvíťazil v súťaži vrchárov na Vuelte po tom, čo triumfoval v troch etapách. Najlepší vrchár bol aj na Tour de France 2024.

