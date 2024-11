Evenepoel odmietol rekordný kontrakt. Mohol zarábať viac ako Pogačar

„Poznáte môjho ‚priateľa‘ Ralpha Denka? Urobil to znova. Ponúka zmluvy s vysokými bonusmi, čo sa nerobí s pretekárom pod kontraktom. Urobil to pred štyrmi rokmi a teraz znova. Minulý týždeň bol aj za Tomom Pidcockom, vraví o Denkovi šéf tímu Soudal Patrick Lefevere pre wielerflits.nl.

„Rozhodne. (Na Tour) Má len sedem kolegov a tento rok si už v tretej etape na Tour zlomil Casper Pedersen kľúčnu kosť. Louisa Vervaekeho po prvom týždni zložila choroba. Potom to už bolo napäté. Takže vieme, že môžeme poskytnúť Remcovi lepšiu podporu, ale potrebujeme na to čas. Pracujeme na tom,“ vysvetlil Lefevere.

Prestupu vraj zabránil Lefevere

Tretie miesto na Tour si tento rok Belgičan skutočne vybojoval s menšou podporou. V závere etáp ostal pri ňom len Mikel Landa. On bol však často jediný, kto ho dokázal v rozhodujúcich chvíľach podporiť.

„Na to aby skončil na Tour druhý či tretí nepotrebuje mať tím. Zaujímalo by ma, či by ho prestup do RedBull Bora-Hansgroohe priblížil k žltému dresu. Nemecký tím sa posilnil o Tratnika, Lazkana a Moscona, čo by Remco ocenil.

Sú to silní tempári, Žiadne ľahké váhy. Ale čo by bolo potom s Rogličom? Takže k žltému dresu by sa zrejme nepriblížil,“ povedal pre Het Laatste Nieuws komentátor Michel Wuyts.

„Lefevere vložil do cesty tohto prestupu prekážky a pripútal si Evenepoela na zvyšok kontraktu. Nielen sľubmi, ale aj získaním odborníkov ako je Frederik Broché. A čiastočne zmazal zmazal platový rozdiel. Takže teraz dostane Remco 5 miliónov,“ doplnil.