Kubiš prišiel pre počasie o výhodu, napokon mu chýbali centimetre

To sa naposledy stalo v roku 2015, keď skončil druhý Erik Baška (dnes jazdec tímu Bora-Hansgrohe, pozn. red.) a na ôsmej priečke finišoval Ľuboš Malovec.

Kubiš potvrdil dobrú formu. Bronzový medailista zo slovenského šampionátu ustál aktivitu českého tímu Elkov - Kasper a o víťazstvo bojoval až do konca.

Šprint ma mrzí, lebo mi pódium mi ušlo asi o päť centimetrov. Chcel som sa ukázať pred domácimi fanúšikmi a hoci to je zemiaková medaila, je to dobré," povedal Kubiš v rozhovore tesne po pretekoch.

"Na vrchole záverečného kopca sme zostali vpredu štyria, pričom si Ťoupalík nastúpil a držal sa chvíľu pred nami. Potom nás dobehli nejakí Poliaci, a tak sme vlastne prišli až do cieľa.

Posledné metre pripraveného okruhu boli do mierneho stúpania, čo si 21-ročný pretekár tímu Dukla Banská Bystrica uvedomoval.

"Vedel som, že to bude do kopca a že to nemôžem príliš skoro rozbaliť. Začal som šprintovať 200, možno 150 metrov pred cieľom. Išiel som cez súperov, ale nakoniec tam jeden pretekár "hodil koleso" a dostal sa predo mňa."