Pretekal s Pogačarom, čaká ho malá Tour. Kubiš chce uspieť aj doma

BRATISLAVA. Celkovo 127 pretekárov z 22 tímov v nedeľu zabojuje o víťazstvo v slovenských pretekoch v rámci seriálu podujatí krajín V4. Cyklistov čaká viac ako 140 kilometrov dlhá trať, ktorá bude mať na rozdiel od predošlých ročníkov zvlnený charakter. Situovaná je v regióne Gron (dolina stredného toku rieky Hron - pozn. red.) a kľúčové momenty sa odohrajú na technickom okruhu merajúcom 36,4 kilometra. Viac o podujatí a programe nájdete tu >>> "Trošku som si to skomplikoval tým, že som cyklistom aj divákom chcel ukázať čo najviac z tohto regiónu. Štart aj cieľ je na Námestí slobody v Novej Bani.

Zo samotného okruhu možno spomenúť najmä časť mesta Nová Baňa - Štále. Je tu veľmi zaujímavý, približne dvojkilometrový, úsek s prevýšením 12%. Potom nasleduje zjazd, je tam zúžená vozovka a pri prejazde cez Štále je krásny pohľad na celé Pohronie. Práve na tomto zvlnenom úseku by sa mohol pelotón výrazne deliť. Sú to krátke preteky, a tak nepredpokladám, že dôjde do cieľa nejaká väčšia skupina," uviedol riaditeľ pretekov Ján Žilovec.

Trať môže vyhovovať aj Slovákom V predošlých piatich ročníkoch sa domácim pretekárom nedarilo. Zakaždým chýbali na pódiu. Najlepším výsledkom bolo šieste miesto Maroša Kováča z tímu Dukla Banská Bystrica v roku 2016. Práve tento tím by podľa Žilovca mohol nadviazať na Erika Bašku a Patrika Tybora, ktorí v rokoch 2015, respektíve 2014 skončili na druhej pozícii.

"Budú skoro doma. V tomto regióne trénujú a mám informácie, že už boli jazdiť na okruhu, ktorý sme pripravili. Tým, že sa predošlé ročníky jazdili v okolí Bratislavy, tak bol profil rovinatý a rozhodlo sa zväčša v šprinte. A Dukla nemala nejakého elitného šprintéra. Tento raz sa otvára aj šanca pre únik alebo napríklad pre vrchára," hovoril Žilovec ešte začiatkom júla. V Bulharsku bojoval o pódium Medzi lídrov tímu z Banskej Bystrice patrí Lukáš Kubiš, ktorý si na spoločnom československom šampionáte vybojoval rovnako ako vlani tretie miesto. Lepší bol len víťazný Peter Sagan a druhý Matúš Štoček.

Kubiš okrem toho skončil druhý v časovke a dobrú formu zúročil na pretekoch Okolo Bulharska. V podujatí, ktoré pozostávalo z prológu a piatich etáp obsadil v celkovej klasifikácii šieste miesto. Od pódia ho delilo pätnásť sekúnd a v porovnaní s deviatym tímovým kolegom Martinom Haringom dosiahol o šesť sekúnd lepší čas.

"Tým, že tam boli ťažké a dlhé kopce, tak som veľmi nepočítal s tým, že by som mohol niečo takéto dosiahnuť. Ako sme však prešli kopec v kráľovskej etape a udržal som sa v hlavnej skupine, tak som si povedal, že to asi pôjde. Potom som sa snažil udržať svoju pozíciu. Do pretekov som išiel s ambíciou bojovať v šprintoch, ale som šťastný, že som skončil šiesty," povedal Kubiš.

Dvadsaťjedenročný rodák zo Zvolena vyzdvihol aj prácu celého tímu. "Ako tím sme pretekali veľmi dobre, čo je veľké plus. Všade sme jazdili spolu. Tlačili sme sa do šprintov, chalani nás doviedli pod kopec, keď bolo treba. Bola to skvelá tímová spolupráca, to musím zdôrazniť," doplnil. Kubiš: Bude treba byť ostražitý Zo seriálu pretekov V4 plánuje Kubiš absolvovať len slovenskú časť. Podľa jeho slov je ťažké dopredu určiť tímovú jednotku, pretože ide o jednodňové preteky a je otázne, kto bude mať v daný deň najlepšiu kondíciu. "Určite to budú veľmi aktívne preteky a v tých kopčekoch sa bude často nastupovať. Do každých pretekov idem s tým, že chcem vyhrať. Dúfam, že to dôjde do šprintu a pokúsim sa zabojovať minimálne o pódium. Bude treba byť ostražitý, keď budú iní pretekári nastupovať," povedal Kubiš, ktorý uvítal zmenu v súvislosti so zmenou trate.

"Má zvlnený profil, čo mi vyhovuje. Aj v Bulharsku som prešiel kopec s vrchármi. Bude to neustále hore-dole, takže som rád a zároveň milo prekvapený, že konečne organizátori niečo takéto vymysleli. Takéto preteky sú určite atraktívnejšie aj pre divákov. Je pre nich lepšie, keď môžu cyklistov vidieť niekde v kopci, kde sa ide dvadsiatkou, ako keď okolo nich pelotón prefrčí päťdesiatkou," zhodnotil slovenský cyklista.

Pogačar? Nevedel som, ktorý to je V aktuálnej sezóne dosiahol Kubiš už niekoľko kvalitných výsledkov. Okrem spomenutých pretekov v Bulharsku či národného šampionátu stojí za zmienku aj 11. miesto na klasike vo Valónsku. "Tento výsledok si asi najviac cením. Je to prestížna klasika zaradená do belgického pohára Pro tímov. Boli tam dva World tímy a päť prokontinentálnych. Obsadenie bolo veľmi pestré. Nevyšlo to síce úplne optimálne, ale aj s tým výsledkom a celkovo so súčasnou formou môžem byť spokojný."

Silnú konkurenciu mal aj na júnových pretekoch Okolo Slovinska, kde obsadil 82. miesto, no spomedzi pretekárov do 25 rokov bol štrnásty. Na štarte pritom nechýbala ani domáca hviezda a suverénny líder aktuálneho ročníka Tour de France Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar sa stal víťazom pretekov Okolo Slovinska 2021. (Autor: TASR/AP)