Sagana čaká v Argentíne veľká konkurencia, vrátane Evenepoela

BRATISLAVA. Už niekoľko dní je známe, že najlepší slovenský cyklista Peter Sagan odštartuje svoje pôsobenie vo francúzskom tíme TotalEnergies na pretekoch Vuelta a San Juan.

Aktuálne je isté aj to, že na prelome januára a februára 2022 sa v Južnej Amerike zíde veľmi kvalitná konkurencia až s deviatimi tímami elitnej kategórie WorldTour. A to napriek tomu, že preteky patria do nižšej kategórie UCI 2.Pro.