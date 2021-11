Na prvé pôsobenie vo Francúzsku nespomína Juraj Sagan rád. Nič tam nefungovalo, vraví

„Keď sa mi ozval manažér, že má pre mňa zmluvu, veľmi ma to potešilo. Chcem ešte ďalej jazdiť,“ vraví starší z bratov Saganovcov. Rád by v cyklistike ostal nie jednu sezónu ale dve – tri.

Pôvodne mu z TotalEnergies odkázali, že nemajú preňho miesto. JURAJ SAGAN sa zmieril s tým, že jeho cesty s bratom Petrom sa rozídu. O dva mesiace mu poslali zmluvu. Saganovci budú jazdiť znova spolu. V profesionálnej cyklistike jazdia bratia v jednom tíme od roku 2010 a bude to platiť minimálne ďalší rok.

Bolo to pekných päť rokov. Máme pekné spomienky, pekné víťazstvá.

Keď ste prestupovali do Bory, v čase rokovaní to bol ešte prokontinentálny tím a nepatril medzi najsilnejšie. Teraz patrí v cyklistike medzi absolútnu špičku. Ako sa Bora za ten čas zmenila?

Treba povedať, že už keď sme rokovali s nimi o zmluve, vedeli sme, že žiadali o licenciu WorldTour. Určite to nebol ani vtedy malý tím. Ako druhodivízny tím štartovali na Tour de France a chceli ďalej rásť. Mali guráž, že zobrali Peťa a chceli sa zlepšiť.

Keď sme do tímu prestúpili, prvé roky sme cítili, že naberajú nové skúsenosti. Počúvali aj naše názory, keďže sme prišli z vyššej cyklistiky. Bolo cítiť, že tím stále naberá na sile. Od začiatku mali veľké ciele a veľa z nich sa podarilo naplniť. Postupne to však prišlo do štádia, že chceli robiť zmeny. Na základe toho sme s nimi už nepredĺžili zmluvu.