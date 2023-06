Tour ponúkne aj zjazd ako v tobogane a cyklocestu medzi lyžiarskymi strediskami

Zjednodušene by sa dalo povedať, že aktuálny ročník je snom každého vrchára. Ale nie je to celkom tak. Pretože relatívne veľký priestor dostanú aj šprintéri. Hromadným dojazdom môže skončiť 7, teoreticky až 8 etáp. Čo je vysoké číslo.

BRATISLAVA. Pri kreslení etáp tohtoročnej Tour de France organizátori nechali na mape francúzska veľké prázdne miesta. Akoby len pospájali medzi sebou jednotlivé pohoria na území francúzska najkratšími spojnicami. Z Baskicka a Pyrenejí do Centrálneho Masívu, Jury, Álp a Vogéz.

Vybrať 5 etáp, ktoré by si fanúšikovia nemali nechať ujsť, môže tento rok vyznieť ako ľahká úloha. Lenže potom sú vo výbere len horské etapy.

Aj rovinatá etapa, v ktorej by mali bojovať šprintéri môže ponúknuť zaujímavý priebeh a dobrú zápletku. Trafiť ju však je takmer nemožné. Všetko záleží na okolnostiach. Preto sú v našom výbere len etapy, ktoré môžu byť kľúčové v boji o celkové prvenstvo.

Bude to deň ako vystrihnutý z ardenských klasík. Cyklistov čaká hneď v prvý deň prevýšenie 3300 metrov.

Na prvý pohľad to nevyzerá na veľkú drámu, lenže žltý dres je na dosah a vtedy cíti šancu každý. Okruh v okolí Bilbaa je však ako štrbavý úsmev. Plný ostrých stúpaní.

Cieľ v Bilbau nie je na rovine. Je to stúpanie s miernym sklonom. Favoritmi budú najmä klasikári, ktorí dokážu v závere aj zašprintovať.

V závere čakajú pretekárov stúpania Vivero a Pike Bidea, ktoré sú súčasťou klasiky Circuito de Getxo. Toto by malo byť sito, cez ktoré šprintéri neprejdú. Na oboch stúpaniach možno očakávať nástupy a veľký boj.

Sklon je nepravidelný, stále kolíše medzi 7 až 14 percentami. Na Alpy sú to netradične veľké rozdiely, väčšina ciest má skôr vyrovnaný sklon. Joux Plane je v tomto ohľade zvláštnou výnimkou.

„Je to kopec, na ktorom máte pocit, že sklon je stále 20 percent,“ vravel v minulosti Američan Chris Horner.

Táto etapa poskytuje odvážnym veľkú príležitosť. Z piatich kategorizovaných stúpaní sa dá čakať predstavenie na Col de la Ramaz a najmä na Col de Joux Plane (1691 m). Nie je to stúpanie, ktoré by patrilo medzi legendárne, lenže mnohí profesionáli ho majú za brutálne.

Zjazd do cieľa v Morzine je s Joux Plane na Tour úzko spojený a patrí medzi najnáročnejšie aj najrýchlejšie. Zmazať stratu v tomto zjazde je extrémne ťažké, pretože cesta pripomína skôr tobogan pre bobistov.

15. etapa, Les Gets – Saint Gervais Mont Blanc

Najmä v závere to vyzerá na rýchly scenár, bez prestávok a bez šance nadýchnuť sa.

Zaujímavosťou je, že v jednej z najťažších etáp Tour sa cyklisti nedostanú ani do nadmorskej výšky 1500 metrov.

Pred siedmimi rokmi tu oslavoval víťazstvo Romain Bardet. Etapa mala vtedy iný ráz. O niečo miernejší. Teraz je skladba stúpaní ešte drastickejšia a v boji o celkové prvenstvo to bude jeden z kľúčových dní.

Lenže je to zvlnený terén. Sklon sa neustále mení. Na trase je dokonca aj takmer trojkilometrové celkom prudké stúpanie Cote du Domancy. V roku 1980 práve tu vybojoval Bernard Hinault titul majstra sveta.

Pri pohľade na celú trasu Tour to zvádza, že časovka je tento rok len, aby dajaká bola. V obkolesení horských etáp sa zdá nevýrazná. Nevyniká ani dĺžkou – má len 22 kilometrov.

Dvadsaťdvakilometrový test v 16. etape nemusí priniesť minútové rozdiely, ale je to veľká príležitosť dať súperovi silný úder pred kráľovskou etapou.

Tento rok zase mal jasný plán na útok v časovke tím Jumbo Visma na Gire. Primož Roglič získal dres lídra práve v horskej časovke. Pripravoval sa na to polroka vopred.

17. etapa, Saint Gervai Mont Blanc - Courchevel

Kráľovská etapa tohtoročnej Tour príde na rad po jedinej časovke na Tour. Hoci má 166 km, cyklistov čaká najvyššia porcia stúpaní. Musia prekonať celkové prevýšenie 5400 metrov.

V prvom rade čakajú cyklistov dlhé stúpania – Cormet de Roselend má bezmála 20 km, Col de la Loze dokonca až 28!

Col de la Loze (2304 m) je aj najvyšším bodom tohtoročnej Tour de France. Je to jednoznačne stúpanie, kde môžu aj favoriti nabrať veľkú stratu. Najmä vzhľadom na to, že je to už posledný týždeň Tour.