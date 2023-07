Víťaza Tour vítali tisíce Dánov. Sme na teba hrdí, vravela mu premiérka

KODAŇ. Víťaz Tour de France Jonas Vingegaard zažil triumfálny návrat do Dánska. Jazdca tímu Jumbo-Visma privítali v rodnej krajine tisíce fanúšikov.

"Vingegaard!, Vingegaard!, Vingegaard!," jasal dav na námestí pred mestskou radnicou v Kodani. Dvadsaťšesťročný cyklista sa druhýkrát v kariére stal víťazom najprestížnejších pretekov sveta, keď obhájil vlaňajšie prvenstvo.

"Je stále ťažké uveriť tomu, že som dvakrát za sebou vyhral Tour de France. Ak by mi to niekto povedal pred piatimi rokmi, asi by som mu neveril, alebo by som mu odvetil, že to je nemožné," povedal z balkóna radnice.