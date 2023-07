Sagan prvý ukázal modernú cyklistiku. Za úspechy platí daň, vraví jeho tréner

"Myslíte, že to bude stačiť?" pýta sa Peter Sagan staršieho pána.

"Musíš to zatĺcť poriadne. Inak sa to zrúti," vraví mu Daniel Oss.

BRATISLAVA. Zosadol z bicykla, chytil kladivo a pustil sa pomáhať pri stavaní železnej konštrukcie. Kladivom udieral do spojov s detským nadšením a razanciou.

Je to len malý dielik veľkej mozaiky, ktorý vytvára obraz Petra Sagana na Tour de France. Je to dlhý príbeh, ktorý by nedokázal dobre zachytiť ani desaťdielny televízny seriál.