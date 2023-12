Slováci s Talianom na EURO, múmia Djokovič, ale i sklamanie zo Sagana. Aký bol rok 2023?

V októbri 2021 investovali Saudi približne dve miliardy dolárov do vytvorenia celkom novej golfovej súťaže LIV Golf, ktorá začala okamžite konkurovať zabehnutej celoročnej turnajovej sérii PGA Tour. Tá chvíľu odolávala, ale po dvoch rokoch sporov „došlo k dohode o spojení“ a vzniku spoločného globálneho projektu, do ktorého finančne vstúpi práve Saudskoarabský investičný fond.

Na sklonku minulého roka prestúpil do saudskoarabského klubu Al Nassr Cristiano Ronaldo. Za ním nasledovali ďalšie (niekdajšie) futbalové superstar, Brazílčan Neymar či Francúz Benzema. Saudskoarabská futbalová liga už je vo výdajoch na hráčov druhá za anglickou Premier League – najmä vďaka štedrým dotáciám Saudskoarabského investičného fondu do štyroch miestnych klubov.

Oficiálne je jeho cieľom transformovať ekonomiku, poskytnúť obyvateľom lepšie životné podmienky a posilniť pozíciu krajiny vo svetovej politike. Miliardové investície do športu majú prioritne zlepšiť imidž Saudskej Arábie v zahraničí. Kritici to označujú za snahu odvrátiť pozornosť od stavu ľudských práv v krajine.

V Saudskej Arábii sa už hrá o Taliansky aj Španielsky futbalový superpohár, obrovské čiastky investovala krajina aj do motoristického športu (F1, Rely Dakar) a e-športov. Arabská monarchia má ďalšie plány. Chce usporiadať aj olympijské hry, rovno letné aj zimné. Pochybuje niekto, že sa jej to podarí?

Vybrať pinzetou jedno vlákno z tohto roka je náročné. Vedel by som vymenovať desať silných, ktoré si zapamätám a ťažko z nich vyzdvihnúť jeden. Ako priaznivec cyklistiky by som však túto poctu prisúdil Tour de France, ktorá bola strhujúca a každý deň priniesla silný príbeh. Nebolo to len o súboji o žltý dres. Naopak odohralo sa to veľa silných príbehov. Štyri víťazstvá pre Jaspera Philipsena, zlomená kľúčna kosť Marka Cavendisha, zlomený Tadej Pogačar a ďalšie.

Nezabudnem na emotívnu reč Mateja Mohoriča, ktorý vyhral etapu, ale v cieli mu bolo až ľúto, že o víťazstvo obral svojich kolegov, ktorí s ním celý deň šliapali. Mal slzy v očiach.