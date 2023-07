ONLINE: Peter Sagan dnes - 10. etapa na Tour de France 2023 LIVE

ISSOIRE. Peter Sagan dnes ide 10. etapu na Tour de France 2023. Cyklisti po dni voľna smerujú z mesta Vulcania do Issoire, trasa má 167 kilometrov a má kopcovitý profil.

O body do boja o bodkovaný dres budú bojovať cyklisti na piatich stúpaniach, no na trase je aj veľa stúpaní, ktoré nie sú do tejto súťaže zaradené. Cyklisti musia prekonať celkové prevýšenie 3150 metrov.

Úniku by malo pomôcť už to, že prakticky po štarte sa začína stúpať na Col de la Moréno (1065 m).