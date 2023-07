Iba 95 percent nestačí, Pogačar si musí vybrať priority. Môžem sa poučiť, vraví

BRATISLAVA. Veľkú cyklistiku zobral útokom od momentu, kedy do nej vstúpil. Ťažko vystihnúť jeho naturel, pretože chvíľami je ako uragán. Je schopný sa pustiť do súperov s obrovskou silou aj v momentoch, kedy to zdanlivo nedáva zmysel. Svojim štýlom si však rýchlo získal srdcia fanúšikov. Tadeja Pogačara milujú. A mnohí ho pasovali tento rok za favorita na triumf na Tour de France.

Dva týždne bojoval s obrovským nasadením. Zdalo sa, že pomalými krokmi Jonasa Vingegaarda zosadí a že je silnejším.

Lenže v poslednom týždni nezvládol dve veľké skúšky. Naopak jeho rival Vingegaard nimi prešiel na výbornú. Slovinec druhý raz po sebe tento súboj prehral. Do Paríža prišiel na druhej priečke. „Tušili sme, že to bude Mission Impossible, ale vraveli sme si, že to musíme aspoň skúsiť. Možno by to Tadej mohol dokázať,“ rozoberal situáciu športový riaditeľ tímu UAE Emirates Mauro Gianetti. VIDEO: Súboj Jonasa Vingegaarda s Tadejom Pogačarom na Tour

Po Baskicku verili, že vyhrá On by to skutočne zvládol. Ale len na Tour, na ktorej by proti nemu nestál Vingegaard. V tíme budú ďalej analyzovať, v čom spravili chyby. Už teraz je však jasné, že prvou bolo, že Pogačar mal veľmi krátku prípravu na preteky, pretože po páde na Liege – Bastogne – Liege si zlomil kostičku v ruke. Absolvoval operáciu a musel sa zo zranení zotaviť. „Bol päť týždňov bez bicykla a normálne trénoval len tri a pol týždňa. Vlastne je neskutočné, čo napriek tomu dokázal,“ vraví Gianetti.

V úvode sa však nechali uniesť aj športoví riaditelia. Gianetti vraví, že po etapách v Baskicku verili, že Pogačar môže vyhrať Tour. Lenže v poslednom týždni sa ukázalo, že mu chýbalo viac základných tréningov a na konci pretekov neuniesol enormnú záťaž.

Tadej Pogačar (vľavo) a jeho rival Jonas Vingegaard po Tour de France 2023. (Autor: TASR/AP)