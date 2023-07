ONLINE: Peter Sagan dnes - 13. etapa na Tour de France 2023 LIVE

COLOMBIER. Peter Sagan dnes ide 13. etapu na Tour de France 2023. Trasa smeruje z Chatullon sur Chalaronne do Grand Colombier.

Etapa nie je dlhá, no o to náročnejšia. Trať meria 138 kilometrov, no posledných 17,4 bude mimoriadne ťažkých, pretože cyklistov čaká najvyššia horská prémia.

Pretekárov čaká zrejme najnáročnejšie cieľové stúpanie celej Tour Col du Grand Colombiere. Nevyniká síce celkovým prevýšením, ani prudkým sklonom. Jeho sklon sa neustále mení a ponúka možnosti na nástupy.