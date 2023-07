ONLINE: Peter Sagan dnes - 3. etapa na Tour de France 2023 LIVE

AMOREBIETA-ETXANO. Peter Sagan dnes ide 3. etapu na Tour de France 2023, pričom bude mať prvú reálnu šancu na dosiahnutie dobrého výsledku.

V úvodných dvoch etapách prišiel Slovák do cieľa s výrazným mankom, no v pondelok sa očakáva hromadný dojazd, v ktorom by Sagan nemal chýbať.

Na trase z Amorebieta-Etxano do Bayonne sú štyri horské prémie a tiež jedna šprintérska na méte 122 kilometrov pred cieľom.