Tím k nemu nemal koho poslať. Sagana sme pozvali aspoň ako hosťa, vraví Privara

Pôvodne sa hovorilo o jeho štarte na španielskej Vuelte , kam ho chcel tím TotalEnergies poslať. To sa nenaplnilo.

BRATISLAVA. „Veľmi rád by som prišiel na Okolo Slovenska, ale nezávisí to len odo mňa,“ vysvetľoval v júni Peter Sagan, či ho uvidia slovenskí fanúšikovia.

„Chcel sa pretekov zúčastniť. Ešte pred majstrovstvami sveta v Glasgowe to bolo otvorené a bola tam šanca. No jeho tím TotalEnergies šiel na Vueltu vo veľmi silnom zložení. Museli na preteky poslať veľa masérov aj mechanikov.

„Pozvali sme ho, aby prišiel do cieľa niektorej etapy. Verím, že prijme naše pozvanie a príde aspoň dekorovať víťazov. Ak sa nebude môcť rozlúčiť na bicykli, veríme, že to bude aspoň na pódiu,“ opisoval.

„Ešte sa spojíme, pretože to nevedel sľúbiť stopercentne,“ reagoval Privara.

Na štarte aj celá slovenská špička

Peter Sagan štartoval na pretekoch Okolo Slovenska jediný raz. V roku 2021. Vtedy sa stal aj celkovým víťazom, hoci nevyhral ani jednu etapu. Na preteky vtedy pritiahol desaťtisíce priaznivcov a zaplnil aj cieľové mestá.

Privara vraví, že ak by trojnásobný majster sveta nemohol prísť na preteky ani ako hosť, zväz by chcel participovať na zorganizovaní jeho rozlúčky.

„Ak sa uskutoční, budeme sa nej chcieť zúčastniť. Ale potešilo by nás, ak by sa to uskutočnilo na Okolo Slovenska,“ hovorí Privara.

VIDEO: Prezident SZC Peter Privara pred Okolo Slovenska 2023