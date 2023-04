Sagan spadol aj na Paríž-Roubaix. Veľmi ťažko sa dvíhal zo zeme

Počas kariéry sa preslávil veľkou zručnosťou a často sa vyhol pádom. Veľakrát zvládol aj rizikové situácie, v roku 2016 doslova preskočil Fabiana Cancellaru.

Teraz mal dva pády v priebehu siedmich dní. A hoci nemá v tejto sezóne najlepšiu formu, na Paríž-Roubaix túžil po dobrom výsledku:

"Aj keď sú to posledné preteky, bude to veľmi stresujúce. Bolo by pekné dnes vyhrať. Na Paríž-Roubaix však nikdy neviete, ako sa to vyvinie. Favoriti veľakrát neuspeli. Pokúsim sa o najlepší výsledok," povedal rodák zo Žiliny.