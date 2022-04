Sagan sa mal dostať do rytmu. Namiesto toho je otázny jeho štart na Paríž - Roubaix

Do cieľa prišiel s roztrhaným dresom, krvácal z lakťa aj z kolena. Napriek tomu pokračoval, so zaťatými zubami zvládol zvyšné etapy a dosiahol svoj cieľ.

"Nebojím sa, budem akurát trochu trpieť, to je všetko," hovoril vtedy Sagan.

Iní by to možno vzdali, no trojnásobný majster sveta nie. Je veľkým bojovníkom, ktorý len málokedy nedokončí preteky, do ktorých nastúpi.

Táto sezóna je však v tomto smere najhoršia za posledné roky.

Pre zdravotné problémy odstúpil z Tirreno - Adriatico, na konci marca nedokončil belgickú jednorazovku Gent - Wevelgem a teraz sa pre neho predčasne skončilo aj menšie francúzske podujatie Circuit Sarthe.