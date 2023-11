Sagan: Každá zábava sa raz skončí. Bol najvyšší čas. Od legendy dostal trofej za celú kariéru

„Dokonca by som povedal, že mám toho viac, ako keď som jazdil na cestnom bicykli.“

Každá zábava sa raz skončí. Už bol najvyšší čas. Ak som chcel ešte prejsť na horské bicykle a pokúsiť sa zabojovať o štart na olympijských hrách, bola to moja posledná možnosť. Teším sa na to,“ hovoril Sagan.

„Cestná kariéra áno. Ale moju kariéru ukončím na horskom bicykli a ešte jeden rok potiahnem. Nebolo to ťažké rozhodnutie.

„Keďže vám odovzdávame cenu za úspechy počas celej kariéry, znamená to, že niečo pekné sa práve skončilo,“ uvádzal dvojicu na pódiu moderátor.

Počas kariéry práve so Saganom zvádzal ostré súboje. Vytvorili si však medzi sebou dobrý vzťah a dobre si rozumeli. Sagana napríklad pozval Boonen aj na svoje rozlúčkové preteky, keď v roku 2017 končil kariéru.

„Práve obdobie, keď som jazdil na klasikách s Tomom a Fabianom Cancellarom patrí medzi najkrajšie v mojej kariére.

Vtedy to však bolo iné, pretože my sme vychádzali spolu a stretávali sa aj mimo pretekov. A keď sme sa stretli, vždy to bola zábava,“ spomínal Sagan.

