Sagan bol príliš aktívny. V závere mu došli sily, no udržal si pódium

Saitama Criterium 2023

Pred štartom v japonskej Saitame priznal, že čo do rýchlosti momentálne nestačí na Cavendisha, no prezradil aj scenár, ako by sa mohol presadiť.

"Uvidíme, ako sa preteky budú vyvíjať. Mark je rýchlejší ako ja, no možno sa mi podarí dostať do nejakého úniku. Stále máme v tíme aj Adama Hansena, takže si myslím, že máme veľa možností," povedal Sagan.