Sagan: Bod zlomu prišiel pred tromi rokmi. Nebyť Tour, už nie som v cyklistike

„Nie je to môj najlepší rok z pohľadu výsledkov, ale stále chodia za mnou fanúšikovia, ktorí sa chcú odofotiť alebo chcú podpis. Je to skvelé,“ opisuje Sagan.

"Užívam si kontakt s ľuďmi a atmosféru. Vníma Tour z trochu iného uhla ako v minulosti. Tour sa nezmenila, ale cyklistika áno."

Aktuálna sezóna je trochu ako rozlúčkové turné.

Nebyť Tour, uz nie som v cyklistike

Intenzívne roky na trojnásobnom majstrovi sveta zanechali stopy. Je na ňom badať, že najvyššiu cyklistiku si neužíva ako kedysi. V šprintoch jazdí trochu zadržane. Netlačí sa až tak dopredu.

Jeho najlepším výsledkom je 8. priečka z 11. etapy. Nie je to tak, že by ho hlad po víťazstvách opustil, no jazdí opatrnejšie. Dáva si pozor. Neriskuje.

„Mal som šťastie, že som tento rok nespadol. Ale na Tour som už bol aj v lepšej forme. Potiahnem ešte jeden týždeň a uvidíme, čo sa mi podarí dosiahnuť. Tour sa ešte nekončí,“ hovoril slovenský cyklista v rozhovore pre belgický denník Het Laatste Nieuws.