Sagan zabojuje o titul, na ktorý sa uňho zabúda

Zmenilo sa to pred piatimi rokmi. Vo francúzskom Plumelecu sa zišla mimoriadne silná štartová listina. Na pretekoch nechýbal ani Peter Sagan, hoci už na druhý deň mal štartovať na etapových pretekoch v Beneluxe.

Šampionát sa konal aj do roku 2016, ale len pre juniorov a pretekárov do 23 rokov bez profesionálnej zmluvy.

BRATISLAVA. Keď Európska cyklistická únia nanovo zaviedla formát kontinentálneho šampionátu aj pre profesionálov, malo to medzi cyklistami veľký ohlas. Túto príležitosť mnohí vítali.

Aby mohol na majstrovstvách Európy štartovať poslali pre neho organizátori Eneco Tour súkromné lietadlo. Inak by sa po šampionáte nestihol presunúť do Holandska. Večer nastupoval do lietadla už ako čerstvý majster Európy.

Dúhový dres mal prednosť

V Plumelecu si výborne rozložil sily a v cieľovom miernom stúpaní s prehľadom zdolal Juliana Alaphilippa. Ako prvý profesionál si obliekol bielo-modrý dres s hviezdami. Ale len na chvíľu pri slávnostnom ceremoniáli.