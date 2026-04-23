VIDEO: Desivé zábery. Rozhodkyňu takmer trafil do hlavy letiaci bycikel

Svetový pohár v dráhovej cyklistike v Hongkongu priniesol hrozivú nehodu, ktorá ovplyvnila aj blízko stojacu rozhodkyňu.
Talianska reprezentantka Vittoria Guazziniová stratila pri tímovej stíhačke kontrolu nad bicyklom, ktorý po páde vo vysokej rýchlosti nekontrolovane letel vzduchom na miesto, kde stáli arbitri.
K incidentu zrejme došlo preto, lebo sa športovkyňa jemne zachytilo o zadné koleso kolegyne. Jej bicykel následne vyletel a takmer trafil hlavu rozhodkyne.
Guazziniová aj arbiterka však nakoniec po hrozivo vyzerajúcej nehode vyviazli viac-menej bez vážnych poranení.
VIDEO: Rozhodkyňu takmer trafil bicykel do hlavy
"Na to, ako pád vyzeral, som celkom v poriadku," povedala 25-ročná cyklistka. Talianka je olympijská šampiónka z Paríža 2024 a majsterka sveta, mala by už byť zvyknutá na drsné pády, v kariére ich zažila už niekoľko.
V Hongkongu trafila po páde okolitý priehľadný mantinel a následne aj samotnú rozhodkyňu, v minulosti narazila do steny a utrpela zranenie panvy a ruky.
Pri dráhovej cyklistike nie sú podobné momenty ničím výnimočným, no občas sa stane aj to, že môžu byť zasiahnutí aj diváci na neďalekých tribúnach.