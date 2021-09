Najväčší slovenský talent bojoval na ME o medailu, veľa mu nechýbalo

Pred šampionátom v Taliansku vravel, že jeho cieľom bude získať medailu. V závere pretekov od nej nebol vôbec ďaleko. Za trojicou medailistov zaostal o 10 sekúnd.



"S ôsmym miestom som spokojný. Na viac som nemal. Do kopcov sa jazdilo veľmi rýchlo a v šprinte som to asi trochu podcenil. Ale lepšie by to nebolo,“ hodnotil preteky Svrček pre cycling-info.sk.

"Zo všetkými súpermi som viac-menej už súťažil. Aj s víťazom som súťažil vo Francúzsku, všetkých som poznal a vedel som, čo od nich môžem čakať."