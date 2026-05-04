Doma v ňom vidia víťaza Tour de France. Seixas bude najmladší účastník za skoro 100 rokov

Francúzsky cyklistický talent Paul Seixas sa tento rok prvýkrát zúčastní na Tour de France. Vo veku 19 rokov sa stane najmladším účastníkom slávnych pretekov za posledných 89 rokov, informovala agentúra AFP.
Seixas na seba upozornil skvelým štartom do sezóny.
Pred mesiacom ovládol preteky Okolo Baskicka a stal sa najmladším pretekárom, ktorému sa to kedy podarilo na elitných etapových pretekoch WorldTour, čím prekonal rekord slovinskej hviezdy Tadeja Pogačara.
Seixas vyhral v Baskicku tri etapy a zároveň sa stal prvým Francúzom, ktorý vyhral etapové preteky WorldTour od roku 2007.
Okamžite sa stal veľkou nádejou, že sa stane prvým francúzskym víťazom Tour de France od triumfu Bernarda Hinaulta v roku 1985.
Seixas tento rok vyhral aj klasiku Valónsky šíp.
Na pretekoch Liége - Bastogne - Liége a Strade Bianche obsadil druhé miesto, pričom jeho jediným premožiteľom bol v oboch prípadoch Pogačar.
V poradí 113. edícia Tour de France sa začne 4. júla v Barcelone, keď bude mať Seixas 19 rokov, deväť mesiacov a desať dní.
Stane sa najmladším účastníkom od čias krajana Adriena Centa v roku 1937. Pogačar debutoval na Tour v roku 2020 vo veku 22 rokov a hneď zvíťazil.