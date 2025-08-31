    ONLINE: Vuelta a España, 9. etapa dnes LIVE (kopcovitá - 195,5 km)

    ONLINE prenos z 9. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE.
    ONLINE prenos z 9. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE. (Autor: TASR/AP)
    31. aug 2025 o 09:40
    Sledujte ste s nami ONLINE prenos z 9. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

    MONZÓN. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 9. etapou.

    Jazdcov čaká 195,5 kilometrov dlhá kopcovitá etapa s cieľovým stúpaním prvej kategórie, ktorá smeruje z mesta Alfaro do lyžiarskeho strediska Valdezcaray..

    Z víťazstva vo včerajšej 8. etape sa tešil belgický cyklista Jasper Philipsen.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    31.08.2025 o 12:37
    9. etapa: Alfaro – Valdezcaray
    Devátá etapa letošní Vuelty zavede slavný závod úplně poprvé do města Alfaro. Samotná trasa nepřináší žádnou velkou zajímavost a jedná se klasickou „španělskou placku“, tedy vlnící se trasu bez významných kopců. Navzdory tomu, že pořádné stoupání přijde až v závěru, i tak nabízí etapa celkové převýšení přes 3 300 metrů.
    Cílový kopec k lyžařskému středisku Valdezcaray má délku 13,2 kilometru s průměrným sklonem 5 %.
    Kromě významných bodů do vrchařské prémie čekají v cíli také bonifikační sekundy pro tři nejlepší. Očekává se vítězství kvalitního vrchaře typu Vingegaarda, Cicconeho, Fortunata, Keldermana či Friga. Očekává se také ofenziva domácích barev, které nemají zastoupení v top 10, což je nepřípustné. Těsně za desítkou je Marc Soler a výrazný by mohl být také Juan Ayuso.
    Celková klasifikace po 8. etapě (červený dres):

    1. Torstein Træen (NOR) Bahrain – Victorious 29:01:50 hod.
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike +2:33
    3. João Almeida (POR) UAE Team Emirates – XRG +2:41
    4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek +2:42
    5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana Team +2:47
    6. Matteo Jorgenson (USA) Team Visma | Lease a Bike +2:49
    7. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:53
    8. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:53
    9. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers +2:55
    10. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale Team +2:58
    ---
    57. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +25:28
    141. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +58:35
    Pořadí bodovací soutěže po 8. etapě (zelený dres):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 117 bodů
    2. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech 108
    3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 105
    4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 75
    5. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 70
    ---
    41. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA
    Pořadí vrchařské soutěže po 8. etapě (puntíkatý dres):

    1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates – XRG 34 bodů
    2. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 23
    3. Juan Ayuso (ESP) UAE Team Emirates – XRG 20
    4. Sean Quinn (USA) EF Education – EasyPost 18
    5. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural – Seguros RGA 16
    Pořadí jezdců do 25 let po 8. etapě (bílý dres):

    1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe 29:04:43
    2. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +0:27
    3. Raúl García Pierna (ESP) Arkéa – B&B Hotels +0:46
    4. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +1:22
    5. Marco Frigo (ITA) Israel – Premier Tech +1:49
    Pořadí týmů po 8. etapě:

    1. UAE Team Emirates – XRG 86:16:10
    2. Team Visma | Lease a Bike +6:37
    3. XDS Astana Team +10:47
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:37.
    dnes 09:40
