ONLINE: Vuelta a España, 9. etapa dnes LIVE (kopcovitá - 195,5 km)

MONZÓN. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 9. etapou.
Jazdcov čaká 195,5 kilometrov dlhá kopcovitá etapa s cieľovým stúpaním prvej kategórie, ktorá smeruje z mesta Alfaro do lyžiarskeho strediska Valdezcaray..
Z víťazstva vo včerajšej 8. etape sa tešil belgický cyklista Jasper Philipsen.
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 9. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
31.08.2025 o 12:37
9. etapa: Alfaro – Valdezcaray
Plánovaný
Prenos
Devátá etapa letošní Vuelty zavede slavný závod úplně poprvé do města Alfaro. Samotná trasa nepřináší žádnou velkou zajímavost a jedná se klasickou „španělskou placku“, tedy vlnící se trasu bez významných kopců. Navzdory tomu, že pořádné stoupání přijde až v závěru, i tak nabízí etapa celkové převýšení přes 3 300 metrů.
Cílový kopec k lyžařskému středisku Valdezcaray má délku 13,2 kilometru s průměrným sklonem 5 %.
Kromě významných bodů do vrchařské prémie čekají v cíli také bonifikační sekundy pro tři nejlepší. Očekává se vítězství kvalitního vrchaře typu Vingegaarda, Cicconeho, Fortunata, Keldermana či Friga. Očekává se také ofenziva domácích barev, které nemají zastoupení v top 10, což je nepřípustné. Těsně za desítkou je Marc Soler a výrazný by mohl být také Juan Ayuso.
Celková klasifikace po 8. etapě (červený dres):
1. Torstein Træen (NOR) Bahrain – Victorious 29:01:50 hod.
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike +2:33
3. João Almeida (POR) UAE Team Emirates – XRG +2:41
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek +2:42
5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana Team +2:47
6. Matteo Jorgenson (USA) Team Visma | Lease a Bike +2:49
7. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:53
8. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:53
9. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers +2:55
10. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale Team +2:58
---
57. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +25:28
141. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +58:35
Pořadí bodovací soutěže po 8. etapě (zelený dres):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 117 bodů
2. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech 108
3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 105
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 75
5. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 70
---
41. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA
Pořadí vrchařské soutěže po 8. etapě (puntíkatý dres):
1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates – XRG 34 bodů
2. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 23
3. Juan Ayuso (ESP) UAE Team Emirates – XRG 20
4. Sean Quinn (USA) EF Education – EasyPost 18
5. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural – Seguros RGA 16
Pořadí jezdců do 25 let po 8. etapě (bílý dres):
1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe 29:04:43
2. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +0:27
3. Raúl García Pierna (ESP) Arkéa – B&B Hotels +0:46
4. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +1:22
5. Marco Frigo (ITA) Israel – Premier Tech +1:49
Pořadí týmů po 8. etapě:
1. UAE Team Emirates – XRG 86:16:10
2. Team Visma | Lease a Bike +6:37
3. XDS Astana Team +10:47
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:37.