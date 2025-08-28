ONLINE: 6. etapa na Vuelta a Espaňa 2025 dnes LIVE

PAL. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 6. etapou.
Jazdcov čaká 170,3 kilometrov dlhá etapa, ktorá smeruje z Olotu do Palu. Trasa má kopcovitý profil.
Vuelta a Espaňa 2025
28.08.2025 o 12:54
6. etapa: Olot – Pal
Celkové pořadí po 5. etapě (červený trikot):
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 16:11:24
2. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates-XRG +0:08
3. Joao Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +0:08
4. Marc Soler (ESP) UAE Emirates-XRG +0:08
5. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +0:09
6. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ +0:16
7. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +0:16
8. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansgrohe +0:20
9. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bohra-hansgrohe +0:20
10. Egan Bernal (COL) Ineos Grenadiers +0:22
...
81. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +7:16
118. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +19:52
Týmová soutěž:
1. UAE Emirates-XRG 47:43:44
2. Visma | Lease a Bike +0:06
3. Red Bull-Bora-hansgrohe +0:35
4. Soudal Quick-Step +0:48
5. Bahrain Victorious +1:09
Pořadí jezdců do 25 let (bílý dres):
1. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates-XRG 16:11:32
2. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +0:12
3. Ben Tullet (GBR) Visma Lease a Bike +0:39
4. Finn Fisher-Black (NZL) Red Bull-Bora-hansgrohe +0:40
5. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +0:48
Pořadí bodovací soutěže (zelený dres):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 78 bodů
2. Ethan Kane Vernon (GBR) Israel-Premier Tech 76 b
3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Deceuninck 75 b
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 67 b
5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 65 b
...
23. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 17b
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný dres):
1. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural–Seguros RGA 11 bodů
2. Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost 9 b
3. Alessandro Verre (ITA) Arkéa–B&B Hotels 8 b
4. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 8 b
5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 5 b
Konečné pořadí 5. etapy (týmová časovka)
1. UAE Team Emirates 25:26,25
2. Team Visma Lease a Bike +0:08
3. Lidl-Trek +0:09
4. Red Bull – Bora . Hansgrohe +0:12
5. Ineos Grenadiers +0:16
6. Movistar Team +0:17
7. Decathlon AG2R La Mondiale Team +0:17
8. Q36.5 Pro Cycling Team +0:22
9. Groupama-FDJ +0:24
10. Lotto +0:27
Středeční týmovou časovku ovládla sestava UAE Team Emirates. Hned trojice jezdců této formace se v celkovém pořadí zařadila za vedoucího Jonase Vingegaarda. Jedná se o Juana Ayusa, Joaa Almeidu a Marca Solera. Všichni na lídra ztrácejí 8 sekund.
Vítám tu všechny milovníky cyklistiky! Ve čtvrtek je na programu 6. etapa španělské Vuelty. Cestou z Olotu do andorského Palu účastníci ujedou celkem 170,3 km. Jedná se o horskou etapu s třemi vypsanými stoupáními. Hned dvě z nich – včetně cílového – jsou první kategorie. Favority tedy musíme hledat mezi vrchaři.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:54.