    ONLINE: 6. etapa na Vuelta a Espaňa 2025 dnes LIVE

    ONLINE prenos zo 6. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE.
    ONLINE prenos zo 6. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE. (Autor: X/La Vuelta)
    28. aug 2025 o 09:55
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo 6. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

    PAL. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 6. etapou.

    Jazdcov čaká 170,3 kilometrov dlhá etapa, ktorá smeruje z Olotu do Palu. Trasa má kopcovitý profil.

    Cyklistiku sledujte naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 6. etapa LIVE

    Vuelta a Espaňa  2025
    28.08.2025 o 12:54
    6. etapa: Olot – Pal
    Plánovaný
    Prenos
    Celkové pořadí po 5. etapě (červený trikot):

    1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 16:11:24
    2. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates-XRG +0:08
    3. Joao Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +0:08
    4. Marc Soler (ESP) UAE Emirates-XRG +0:08
    5. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +0:09
    6. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ +0:16
    7. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +0:16
    8. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansgrohe +0:20
    9. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bohra-hansgrohe +0:20
    10. Egan Bernal (COL) Ineos Grenadiers +0:22
    ...
    81. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +7:16
    118. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +19:52
    Týmová soutěž:

    1. UAE Emirates-XRG 47:43:44
    2. Visma | Lease a Bike +0:06
    3. Red Bull-Bora-hansgrohe +0:35
    4. Soudal Quick-Step +0:48
    5. Bahrain Victorious +1:09
    Pořadí jezdců do 25 let (bílý dres):

    1. Juan Ayuso (ESP) UAE Emirates-XRG 16:11:32
    2. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +0:12
    3. Ben Tullet (GBR) Visma Lease a Bike +0:39
    4. Finn Fisher-Black (NZL) Red Bull-Bora-hansgrohe +0:40
    5. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +0:48
    Pořadí bodovací soutěže (zelený dres):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 78 bodů
    2. Ethan Kane Vernon (GBR) Israel-Premier Tech 76 b
    3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Deceuninck 75 b
    4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 67 b
    5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 65 b
    ...
    23. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 17b
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný dres):

    1. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural–Seguros RGA 11 bodů
    2. Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost 9 b
    3. Alessandro Verre (ITA) Arkéa–B&B Hotels 8 b
    4. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 8 b
    5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 5 b
    Konečné pořadí 5. etapy (týmová časovka)

    1. UAE Team Emirates 25:26,25
    2. Team Visma Lease a Bike +0:08
    3. Lidl-Trek +0:09
    4. Red Bull – Bora . Hansgrohe +0:12
    5. Ineos Grenadiers +0:16
    6. Movistar Team +0:17
    7. Decathlon AG2R La Mondiale Team +0:17
    8. Q36.5 Pro Cycling Team +0:22
    9. Groupama-FDJ +0:24
    10. Lotto +0:27
    Středeční týmovou časovku ovládla sestava UAE Team Emirates. Hned trojice jezdců této formace se v celkovém pořadí zařadila za vedoucího Jonase Vingegaarda. Jedná se o Juana Ayusa, Joaa Almeidu a Marca Solera. Všichni na lídra ztrácejí 8 sekund.
    Vítám tu všechny milovníky cyklistiky! Ve čtvrtek je na programu 6. etapa španělské Vuelty. Cestou z Olotu do andorského Palu účastníci ujedou celkem 170,3 km. Jedná se o horskou etapu s třemi vypsanými stoupáními. Hned dvě z nich – včetně cílového – jsou první kategorie. Favority tedy musíme hledat mezi vrchaři.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:54.
    ONLINE: 6. etapa na Vuelta a Espaňa 2025 dnes LIVE
    dnes 09:55
